Pāvests Leons XIV uzveicis vēzi - ārsti atklāj jaunākos izmeklējumu rezultātus
Romas Katoļu baznīcas pāvests Leons XIV pēc nesen pārciestās plaušu vēža operācijas atzīts par brīvu no vēža. Jaunākie medicīniskie izmeklējumi apstiprinājuši, ka ļaundabīgais audzējs nav izplatījies ārpus sākotnējās atrašanās vietas un turpmāka pretvēža ārstēšana nebūs nepieciešama.
Trešdien, 21. oktobrī, Vatikāns publiskoja 71 gadu vecā pāvesta ārstējošo ārstu paziņojumu, kurā sniegtas jaunākās ziņas par viņa veselības stāvokli pēc 13. oktobrī veiktās operācijas.
Pāvesta personīgais ārsts Luidži Karbone un ķirurgs Stefano Margaritora apstiprināja, ka saņemti galīgie operācijas laikā izņemto audu histoloģisko un molekulārbioloģisko izmeklējumu rezultāti.
Analīzes apstiprinājušas iepriekš noteikto diagnozi – plaušu adenokarcinomu, kas ir viens no izplatītākajiem plaušu vēža veidiem. Tomēr izmeklējumi arī pierādījuši, ka ļaundabīgais audzējs bijis lokalizēts un slimība nav izplatījusies tālāk. "Turpmākais onkoloģiskais izvērtējums apstiprinājis, ka papildu ārstēšana nav nepieciešama," teikts ārstu paziņojumā.
Tas nozīmē, ka pāvestam pēc operācijas nebūs nepieciešama ķīmijterapija vai cita papildu pretvēža terapija.
Kā iepriekš intervijā skaidroja pāvesta ķirurgs Margaritora, ļaundabīgais audzējs tika atklāts nejauši, veicot ierastus vēdera dobuma izmeklējumus. To laikā ārsti pamanīja nelielu veidojumu plaušas apakšējā daļā.
Pāvestam nebija nekādu elpošanas traucējumu vai citu simptomu, kas būtu liecinājuši par nopietnu saslimšanu.
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11. oktobrī Leons XIV pats publiski paziņoja, ka ārsti viņa plaušā konstatējuši nelielu veidojumu, kuru nepieciešams ķirurģiski izņemt.
Divas dienas vēlāk, 13. oktobrī, Romas Džemelli slimnīcā pāvestam tika veikta operācija, kuras laikā izņemta labās plaušas apakšējā daiva.
Operācija noritēja bez sarežģījumiem, un mediķi jau sākotnēji pauda gandarījumu par tās iznākumu. Pēc četrām slimnīcā pavadītām dienām, 17. oktobrī, Leons XIV tika izrakstīts un atgriezās Vatikānā.
Neraugoties uz nopietno operāciju, pāvests pakāpeniski atsācis pildīt savus pienākumus.
Svētdien, 18. oktobrī, viņš uzrunāja ticīgos tradicionālās lūgšanas laikā un pateicās visiem, kuri pēdējās dienās bija lūguši par viņa veselību. Savukārt trešdien, 21. oktobrī, Leons XIV Svētā Pētera laukumā aizvadīja savu pirmo vispārējo audienci kopš operācijas. Viņš sveica sapulcējušos ticīgos un vēlreiz pateicās par saņemto atbalstu.