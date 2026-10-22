Vai Tramps uzgriež muguru savam viceprezidentam? Baltajā namā viņš izvairās solīt Vensam atbalstu
ASV prezidents Donalds Tramps atteicies atklāt, vai 2028. gada prezidenta vēlēšanās būtu gatavs atbalstīt pašreizējo viceprezidentu Džeimsu Deividu Vensu.
Otrdien, 20. oktobrī, Baltā nama Ovālajā kabinetā žurnālisti Trampam jautāja, vai viņš būtu gatavs atbalstīt Vensa iespējamo kandidatūru 2028. gada prezidenta vēlēšanās. Jautājums izskanēja pēc tam, kad viceprezidents intervijā bija paudis pārliecību, ka Tramps viņu atbalstītu.
Tomēr ASV prezidents izvairījās sniegt konkrētu atbildi. "Viņš ir ļoti talantīgs un ļoti labs cilvēks, taču mēs, šķiet, par to nekad pat neesam runājuši," sacīja Tramps.
Viņam līdzās esošais Venss nekavējoties apstiprināja, ka abi šo jautājumu patiešām nav apsprieduši. "Kurš gan tam ticētu? Es ar viņu par to nerunāju, un viņš ar mani par to nerunā. Vēl ir par agru," turpināja Tramps.
Prezidents uzsvēra, ka pašlaik uzmanība jāpievērš novembrī gaidāmajām Kongresa starpvēlēšanām, nevis nākamajai cīņai par Balto namu.
Tikai dienu iepriekš, pirmdien, 19. oktobrī, Venss intervijā žurnālistam Markam Halperinam bija izteicies ievērojami pārliecinošāk par savām izredzēm saņemt prezidenta atbalstu. "Ja es kandidēšu, domāju, ka prezidents mani atbalstīs," sacīja viceprezidents.
Vienlaikus viņš atzina, ka vēl nav izlēmis, vai 2028. gadā pats kandidēs uz prezidenta amatu. Venss arī pieļāva iespēju, ka Tramps varētu nesteigties ar atbalsta paušanu kādam konkrētam kandidātam, tā vietā ļaujot republikāņu pretendentiem sacensties savā starpā.
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Viceprezidents uzsvēra, ka Trampa atbalstam Republikāņu partijā ir ārkārtīgi liela ietekme, tādēļ prezidenta izvēle varētu būtiski ietekmēt priekšvēlēšanu cīņas gaitu.
Venss nav vienīgais politiķis, kura vārds tiek minēts saistībā ar Republikāņu partijas iespējamo kandidātu 2028. gada prezidenta vēlēšanās. Par potenciālu pretendentu tiek uzskatīts arī pašreizējais ASV valsts sekretārs Marko Rubio.
Tramps iepriekš vairākkārt slavējis abus politiķus, pat pieļaujot iespēju, ka Venss un Rubio varētu veidot kopīgu vēlēšanu komandu.
Prezidents šādu tandēmu raksturojis kā "sapņu komandu", vienlaikus izvairoties precizēt, kuram no abiem būtu jāpretendē uz prezidenta amatu. Tramps īpaši augstu novērtējis arī Rubio darbu valsts sekretāra amatā, izsakoties, ka viņš varētu kļūt par vienu no izcilākajiem ASV valsts sekretāriem vēsturē.
Tikmēr abi iespējamie pretendenti publiski nesteidzas apstiprināt savas prezidenta vēlēšanu ambīcijas un līdz šim viens par otru izteikušies atzinīgi.
Lai gan līdz 2028. gada prezidenta vēlēšanām vēl ir divi gadi, jautājums par to, kuru politiķi Tramps izvēlēsies atbalstīt kā savu iespējamo pēcteci, jau piesaista pastiprinātu uzmanību. Pagaidām ASV prezidents savu izvēli neatklāj.