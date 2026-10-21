Trampa reitings turpina slīgt bezdibenī, nokrities līdz rekordzemam līmenim
ASV prezidenta Donalda Trampa reitings noslīdējis līdz rekordzemam līmenim, kas liecina, ka nākamajā mēnesī gaidāmās vidustermiņa vēlēšanas varētu izrādīties smags pārbaudījums republikāņiem.
Saskaņā ar aptauju, ko pēc aģentūras "Reuters" pasūtījuma veicis sabiedriskās domas pētniecības uzņēmums "Ipsos", Trampa darbību prezidenta amatā atzinīgi vērtē tikai 31% respondentu. Tik zems reitings Trampam nav bijis ne šajā, ne iepriekšējā prezidentūras termiņā.
Jautāti, par kuru partiju viņi balsotu, ja Kongresa vēlēšanas notiktu šodien, 47% atbildēja, ka balsotu par demokrātiem, bet 35% - ka balsotu par republikāņiem.
Šie rādītāji varētu stiprināt demokrātu cerības pārņemt kontroli pār Pārstāvju palātu un Senātu, kad amerikāņi 3. novembrī dosies uz vēlēšanu iecirkņiem. Trampam varētu būt grūtāk īstenot savu programmu, ja republikāņi zaudētu kontroli pār kādu no palātām.
Trampa popularitāte kritusies kopš februāra, kad ASV sāka karu pret Irānu, izraisot enerģijas cenu un aizdevumu izmaksu strauju pieaugumu.
2024. gada prezidenta vēlēšanu kampaņas laikā Tramps solīja panākt, ka benzīna cena samazināsies zem diviem dolāriem par galonu, taču vidējā cena valstī ir 4,29 dolāri.