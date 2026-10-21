Ungārijā aiztur bijušo centrālās bankas vadītāju Matolči
Ungārijā korupcijas lietas ietvaros trešdien aizturēts bijušais Ungārijas Nacionālās bankas vadītājs Ģērģs Matolči, paziņojis viņa advokāts.
71 gadu vecais Matolči, kurš vadīja Ungārijas Nacionālo banku no 2013. līdz 2025. gadam, tika aizturēts saistībā ar plašu skandālu, kas saistīts ar viņa amata pilnvaru laiku, ziņu portālam "Telex" paziņoja viņa advokāts Pals Batki.
Ungārijas premjerministrs Pēters Maģars, kurš nāca pie varas ar solījumiem apkarot korupciju, atkārtoti kritizējis prokurorus par vilcināšanos šajā lietā, kurā runa ir par aptuveni pusmiljarda eiro lieliem zaudējumiem valstij.
"Mans klients tiek turēts aizdomās par ekonomisko krāpšanu, kas radījusi ievērojamus finansiālus zaudējumus, un par pārkāpumu, izmantojot viltotu privātu dokumentu," teica Matolči advokāts.
Saskaņā ar "Telex" informāciju tika aizturētas arī vairākas citas personas, tostarp advokāts un īpašnieks uzņēmumam, kas, kā tiek ziņots, veica luksusa villas renovāciju Grieķijas salā Mikonā. Šī villa saistīta ar Matolči dēlu Ādamu.
Matolči savulaik bija tuvs bijušā premjerministra Viktora Orbāna sabiedrotais un tika dēvēts par Orbāna ekonomikas politikas galveno arhitektu, taču pēdējos gados viņu attiecības pasliktinājās.
Lietas pamatā ir Matolči vadībā izveidotie centrālās bankas fondi un to aktīvu pārvaldība. Pagājušajā gadā Ungārijas Valsts revīzijas birojs konstatēja, ka aktīvi faktiski pazuduši no fondiem, veicot virkni ieguldījumu un nekustamā īpašuma darījumu. Izmeklējošais medijs "Direkt36" un citi Ungārijas mediji ziņoja, ka no šiem darījumiem daļēji labumu guvuši uzņēmumi un uzņēmēju aprindas, kas saistītas ar Matolči dēlu Ādamu.
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Vietējie mediji aprēķinājuši, ka nekustamā īpašuma darījumos, kas saistīti ar centrālās bankas fondiem, varētu būt zaudēti aptuveni 550 miljoni eiro.