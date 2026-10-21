Trampa sūtnis Vitkofs dzied slavas dziesmas Putinam: pateicos jums kā "humānistam"
ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs Sanktpēterburgā tikās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu un ierasti dziedāja tam slavas dziesmas, asiņaino diktatoru nodēvējot par “humānistu”.
“Jūs tik daudz runājat par manu prezidentu, prezidentu Trampu, kā par humānistu. Arī jūs, kungs, esat humānists, un es jūs par to cienu, augstu vērtēju un vēlreiz pateicos,” trešdien sacīja Vitkofs, liecina Krievijas valsts mediju sociālajos tīklos publicētais videoieraksts.
Šādu reveransu Vitkofs pauda pēc tam, kad Krievija atbrīvoja ASV pilsoni Stīvenu Habardu, kurš pēc Krievijas invāzijas Ukrainā karoja ukraiņu pusē, taču 2022. gada aprīlī nonāca krievu okupantu gūstā. Tobrīd 72 gadus vecajam Habardam 2024. gada oktobrī Krievijā piesprieda sešu gadu un desmit mēnešu ieslodzījumu.
Kamēr daudzi ASV politiķi kritizēja Vitkofa atklāti pielienošo uzvedību, viņu aizstāvēja ASV viceprezidents Džeimss Venss: “Es piekrītu Stīvam Vitkofam, kurš pateica kaut ko jauku cilvēkam, kurš tikko atbrīvoja amerikāņu ķīlnieku ... Mums visiem tas būtu jāapsveic, nevis jāsūdzas par to, ko Stīvs Vitkofs pateica, lai to panāktu.”
Laikraksts “New York Times” otrdien vēstīja, ka Vitkofs savas vizītes laikā Krievijā mēģinās panākt Habarda atbrīvošanu, lai “parādītu priekšrocības, ko sniedz darījumu slēgšana ar Putinu”. Ar Putina atklātu slavināšanu pazīstamais Vitkofs pie Putina audiencē devās jau devīto reizi, kamēr Ukrainā viņš bijis tikai vienreiz. Iepriekšējo reizi Vitkofs pie Putina viesojās septembrī kopā ar Trampa znotu Džaredu Kušneru un arī tad pacentās maksimāli lišķēt diktatoram, tikšanos ar viņu nosaucot par vienu no labākajām lietām, kas viņa dzīvē notikusi. “Kad mēs dosimies pensijā, mums būs daudz fantastisku stāstu, ko pastāstīt. Sarunas ar jums būs vieni no labākajiem [stāstiem],” tikšanās sākumā Putinam sacīja Vitkofs.
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Savukārt Turklāt Krievija skaidri parādīja, cik augstu novērtē Trampa emisāru centienus panākt mieru faktiski uz Ukrainas rēķina, viņus pacienājot Maskavas restorānā “Avrora”, kur fasādi rotāja uzraksts “Viss uzvarai!”, bet pēc Trampa sūtņu aizbraukšanas no Kijivas ar divkāršu sparu atsākot tās civilās infrastruktūras bombardēšanu. Jāpiebilst, ka no agrākajām Vitkofa vizītēm sociālos tīklos ažiotāžu izraisīja Trampa emisāra žests, pieliekot roku pie sirds, satiekot Putinu.
Witkoff: "President Putin, thank you so much for having us. We were sitting outside just now, me, Jared, Kirill, Yuri, and we were talking about, when we retire, we'll have all these incredible stories and memories, and yours will be right at the top of it all." Just sickening! So much butt-licking toward a literal war criminal. Your stories will be of trying to force the victim of horrible aggression to surrender while cozying up to the biggest monster of our time.— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) September 5, 2026
Putin meets President Trump’s envoy, Witkoff. https://t.co/odf00rDvxh— The Post Millennial (@TPostMillennial) April 11, 2025
Arī šoreiz Vitkofa uzņemšanu Putins apvienoja ar asiņainiem uzbrukumiem Ukrainas pilsētām, naktī uz trešdienu Kijivā un Harkivā nogalinot trīs cilvēkus, vēsta “Politico”. Saskaņā ar ANO datiem Putina rīkotajos uzbrukumos Ukrainai septembrī vien nogalināti 328 civiliedzīvotāji. Tuvojoties ziemai, Krievija ar īpašu enerģiju turpina bombardēt enerģētikas infrastruktūru visā valstī, cenšoties panākt, lai iedzīvotāji paliktu bez elektrības, apkures, dzeramā ūdens, kanalizācijas un citiem izdzīvošanai nepieciešamajiem civilizācijas labumiem.
Pilnīgā kontrastā ar lišķēšanu Putinam ASV velta skarbus vārdus Ukrainai, kura “nevēloties izbeigt karu”. Tramps paziņoja, ka Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim beidzot ir jāpārtrauc karš ar Krieviju, kamēr Ukraina Amerikai nav devusi neko, nesot tikai milzu zaudējumus un nepatikšanas. Uzrunājot žurnālistus Baltā nama Ovālajā kabinetā, Tramps paziņoja, ka asiņaino karu ir jāizbeidz tieši Ukrainai, turpretim Putins gribētu konfliktu nokārtot, turklāt Ukraina esot tikai ņēmusi, bet neko labu nav devusi. “Mēs Ukrainai esam devuši ļoti daudz. Pretī neesam saņēmuši pilnīgi neko, izņemot problēmas, nāvi un milzīgus finansiālus zaudējumus,” sacīja Tramps. “Mēs neko neesam saņēmuši pretī, izņemot augstas dīzeļdegvielas cenas... Gadu gaitā mēs Ukrainai, iespējams, esam piešķīruši vairāk naudas nekā gandrīz jebkurš cits – simtiem miljardu dolāru, mēs neko nesaņēmām pretī. Amerikāņu nodokļu maksātājiem tas ir apnicis.”
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Things go from bad to worse. Trump 🇺🇸 seems to regret that 🇷🇺 didn’t conquer 🇺🇦 immediately, and blame the failure on some incompetent 🇷🇺 general. Who feeds him this strange stuff? Or does he just invent it because he wishes it was so? https://t.co/OPHxKXjHUi— Carl Bildt (@carlbildt) October 20, 2026
Vēl viņš piebilda, ka Krievija būtu uzvarējusi karā vienas dienas laikā, ja kāds “ļoti stulbs” ģenerālis nebūtu novirzījis pa šoseju uz Kijivu braucošo milzīgo tanku kolonnu nost no ceļa, kur tie iestiga dubļos.
Patiesībā aina bija pilnīgi cita, kara pirmajās dienās uz Kijivu vedošās šosejas bija nosētas ar likvidēto krievu okupantu kara tehniku, un nekāda ātrā uzvara nebūtu notikusi.
The Zhytomyr Highway, west of Kyiv. The Battle of Kyiv, 2022. Yes, this is just one of the many, horrifyingly many, charred graveyards left behind by Russian military columns destroyed and burned by Ukrainian forces. Back then, those columns were literally surrounding Kyiv from multiple directions. I remember how, at another location along the same highway, closer to the city, there were entire junkyards of destroyed Russian military vehicles and wreckage. It seemed like there was an overturned tank with its turret blown off every ten meters. And now they're trying to sell you this catastrophic defeat of Russia's elite forces outside Kyiv as some kind of "Oh, the Russian tanks just took a wrong turn and got stuck in the mud. Otherwise, they would've taken Kyiv in a matter of hours." Please, don't let anyone make morons of you. https://t.co/vsohl7vJ2u— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) October 18, 2026
Viņa izteikumi radīja iespaidu, ka Ukrainai ir jāizbeidz pretoties un jādod Putinam viss, ko viņš vēlas. “Ukrainai ir jāgrib izbeigt šo karu. Zelenskim ir jāgrib izbeigt šo karu. Un, ja viņš to negrib, es domāju, ka sekas būs ļoti sliktas.” “Mēs vēlamies, lai Zelenskis panāktu vienošanos. Viņš to var izdarīt. Viņš varēja panākt vienošanos jau pirms diviem gadiem, kad mums bija tā nelielā saruna Ovālajā kabinetā.”
Šeit viņš atsaucās uz skandalozo tikšanos 2025. gada 28. februārī, kad saaicināto žurnālistu klātbūtnē Tramps un viceprezidents Džeimss Venss strostēja Zelenski, apvainoja viņu nepateicībā, stāstīja, ka viņam “neesot kāršu” un viņš grasoties riskēt ar Trešo pasaules karu, kamēr Trampu atbalstošais žurnālists Braiens Glens pat atļāvās pārmest Zelenskim, kādēļ viņš nav ieradies uzvalkā.
Reporter Brian Glenn to Zelensky : “Why don’t you ever wear a suit? Do you own a suit?” Zelensky : “ I will wear a costume when this war will finish. Maybe something like yours. Maybe something better. Maybe something cheaper.” #Zelensky #presidenttrump #Trump #ukraine https://t.co/M6UueMFkDj— Bruce (@Bruce88818) February 28, 2025
Pirmdien Tramps aizrunājās pat tiktāl, ka Krievija attiecībā uz Ukrainu esot izturējusies “labi” un “neko daudz neesot nodarījusi” valstij, kuru tā plosa kopš 2014. gada, bet kopš 2022. gada 24. februāra jau atklāti ar asiņainu invāziju. Dažas dienas iepriekš viņš paziņoja, ka Ukrainai laiks izvēlēties citu prezidentu, kurš “noslēgtu vienošanos”. “Atklāti sakot, Krievija attiecībā uz Ukrainu ir izturējusies labi. Tā neko daudz nav nodarījusi,” Tramps pirmdien paziņoja žurnālistiem. ASV prezidents šos izteikumus pauda dienā, kad Krievijas dronu uzbrukumā Harkivas apgabala Nova Vodolahas centrālajam parkam gaišā dienas laikā tika nogalināti seši cilvēki, tostarp trīs bērni, no kuriem viens bija zīdainis. Vietējie mediji vēsta, ka gadu vecās meitenītes māte nomira slimnīcā no ievainojumiem. 15 cilvēki, tostarp 7 bērni, tika ievainoti.