Tīšām sabrauktajai Austrālijas parlamenta deputātei amputētas kājas, viņas dzīvība karājas mata galā
Uzbrukumā ar auto smagi savainotajai Austrālijas parlamenta deputātei Helēnai Heinzai amputētas kājas, trešdien pavēstīja politiķes vīrs Fils Heinzs.
Heinzai pirmdien Vangaratā Viktorijas štatā, kā apgalvoja liecinieki, vairākas reizes tīšām uzbrauca ar automašīnu. Medijos izskanējuši pieņēmumi, ka notikušais ir politiskas vardarbības akts.
Liecinieki stāsta, ka vadītājs uztrieca auto Heinzai, piespiežot viņu pie pašas automašīnas, bet pēc tam atgriezās un uztrieca viņai auto vēl vairākas reizes. Politiķe joprojām atrodas kritiskā stāvoklī.
65 gadus vecā neatkarīgā deputāte Heinza tiek ārstēta Melburnas slimnīcā, kur viņa tika nogādāta ar helikopteru. Politiķes kreisā kāja tika amputēta pirmdien, bet labā - trešdien, pēc tam, kad ārsti bija zaudējuši cerību to glābt, sacīja dzīvesbiedrs.
Vīrietis, kas apsūdzēts uzbrukumā, trešdien pirmo reizi stājas tiesas priekšā. 43 gadus vecajam Brendanam Nūdžentam izvirzītas apsūdzības par tīšu smagu miesas bojājumu nodarīšanu, bīstamu braukšanu, kas izraisījusi smagus miesas bojājumus, un kaitējuma nodarīšanu federālai amatpersonai.
Nūdžents paliks apcietinājumā līdz nākamajai tiesas sēdei februārī. Policija vēl nav noskaidrojusi motīvu. Nūdženta advokāts apgalvoja, ka viņa klientam ir iespējamas garīgās veselības problēmas un smadzeņu satricinājums. Advokāts nepaskaidroja, kas smadzeņu satricinājumu izraisījis.