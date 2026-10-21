Drāma Dienvidkorejā - lielpilsētas Pusanas kanālā jau mēnesi peld haizivs
Pavasarī Eiropa ar aizturētu elpu sekoja pie Vācijas piekrastes ilgstoši iestrēgušā kuprvaļa Timija glābšanai, kas diemžēl beidzās ar traģēdiju. Nu līdzīga ažiotāža ir Dienvidkorejā, kur otrās lielākās pilsētas Pusanas kanālā jau ilgāk nekā mēnesi peldēja haizivs.
Tumšā haizivs (Carcharhinus obscurus), kas tiek uzskatīta par apdraudētu sugu, pirmo reizi tika pamanīta 18. septembrī un drīz vien kļuva par vietējo ziņkārīgo un tūristu magnētu. Vietējās amatpersonas lēš, ka haizivs kanālā piesaistīja vairāk nekā 1,7 miljonus apmeklētāju, vēsta “Associated Press”. Tomēr vairākas nedēļas amatpersonām neizdevās atrast veidu, kā dzīvnieku novirzīt atpakaļ atklātā jūrā.
Plēsoņa lēnām peldēja pa kanālu, un tās spuras regulāri šķēla ūdens virsmu. Nelaime tā, ka kanāls ir diezgan sekls, Pusana ir vairāk trīs miljonu iedzīvotāju pilsēta ar pasaulē sesto noslogotāko ostu, bet kanāla malās pastāvīgi pulcējās ļaužu pūļi, tādēļ dzīvnieks bija pakļauts pastāvīgam stresam. Laikraksts “Independent” atsaucās uz kāda jūras biologa teikto, ka haizivij bija atlicis dzīvot tikai nieka divas nedēļas.
Pēc vairākiem neveiksmīgiem mēģinājumiem pēdējo nedēļu laikā Dienvidkorejas amatpersonām trešdien beidzot izdevās plēsoņai palīdzēt nokļūt atpakaļ jūrā. Amatpersonas izmantoja peldošu platformu, lai vairākas stundas virzītu trīs metrus garo haizivs mātīti pa šauro kanālu. Haizivs bija iesaukta par Bukangi, par godu Pusanas Ziemeļu ostas nosaukumam korejiešu valodā. Pie kanāla ietekas jūrā haizivs kādu laiku vilcinājās, taču galu galā aizpeldēja atklātā jūrā, pavēstīja Pusanas mērs Čuns Džēsu.
Trešdien notikusī operācija bija jau trešais mēģinājums atbrīvot Bukangi. Iepriekšējie mēģinājumi 29. septembrī un 2. oktobrī bija neveiksmīgi. Laikraksts “The Choson Daily” norāda, ka 21. oktobris bija izvēlēts tādēļ, ka šajā dienā nevienam kruīzu kuģim nebija paredzēts piestāt ostā, bet no nākamās dienas prognozēta strauja ūdens temperatūras pazemināšanās.
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Toreiz tika izmantotas laivas, no kurām ūdenī tika raidītas spēcīgas ūdens strūklas, kā arī pāri šaurajam kanālam izvietoti tīkli. Tomēr haizivs veiksmīgi izvairījās no laivām un pārpeldēja pāri tīkliem.
Eksperti pauda bažas par haizivs veselības stāvokli, norādot, ka vairāk nekā mēnesi ilgās uzturēšanās laikā kanālā tā nebija izrādījusi nekādas barošanās pazīmes. Turklāt ūdens temperatūras pazemināšanās radīja papildu riskus dzīvnieka veselībai. “SBS News” vēstīja, ka pirmdien haizivs bija manīta pastāvīgi sitam galvu pret kanāla betona sienu., savukārt tās spura izskatījās bojāta. Speciālisti norādīja, ka, kaut gan tumšās haizivis spēj bez barības izturēt pat vienu vai divus mēnešus, šis eksemplārs izskatījās uz spēku izsīkšanas robežas un, iespējams, sita galvu pret sienu, jo enerģijas trūkums pasliktinājis tās maņu orgānu darbību un spēju noteikt šķēršļus un izvairīties no tiem.
Trešdienas glābšanas operācijā tika izmantota liela peldoša platforma, kuru strādnieki ļoti uzmanīgi virzīja pa kanālu, lai izdzītu haizivi atklātā jūrā. Uz platformas atradās strādnieki, kuri ar airiem atgrūda Bukangi ikreiz, kad tā pietuvojās konstrukcijai. Tikmēr desmitiem citu strādnieku abos kanāla krastos vilka virves, lai pārvietotu platformu uz priekšu. Simtiem ziņkārīgo bija sapulcējušies kanāla malās, lai vērotu šo neparasto glābšanas operāciju.
Strādniekiem izdevās pārvietot platformu aptuveni kilometru kanāla ietekas virzienā. Konstrukcijas priekšā tika izvietoti arī papildu tīkli, lai neļautu haizivij iepeldēt atpakaļ kanālā.
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Cerams, Bukangi liktenis būs labvēlīgāks nekā Timijam. Šis kuprvalis nokļuva uzmanības centrā naktī uz 23. martu, kad Nīndorfas viesnīcas viesu uzmanību pievērsa dīvainas skaņas no Lībekas līča piekrastes. Kopš tā laika vietējās krasta apsardzes, ugunsdzēsēju un glābēju komandas centās palīdzēt 12 metrus garajam milzim nokļūt drošākā vietā, taču nesekmīgi. Izrādījās, ka savai dzīvei nepiemērotajā Baltijas jūrā Timijs bija vairākkārt pamanīts jau kopš marta sākuma — sākotnēji pie Vismāras ostas, vēlāk Lībekas līcī un pie Šteinbekas piekrastes Ziemeļrietummēklenburgas apriņķī. Dzīvnieks vairākkārt bija sapinies tīklos, un glābējiem izdevās viņu daļēji atbrīvot. Vairākkārt valis bija iestrēdzis.
Tomēr 27. martā milzim paša spēkiem izdevās atbrīvoties no sēkļa, un parādījās reālas cerības uz viņa izglābšanu. Šīs cerības saņēma triecienu, kad pēc dažām dienām viņš iestrēga smiltīs jau pie Pēla salas Meklenburgas līcī, un gandrīz mēnesi līdz pat 20. aprīļa rītam viņš nebija izkustējies no vietas un viņa stāvokli vērtēja kā ļoti sliktu. Kaut gan 20. aprīlī valis sāka beidzot peldēt, viņa veselības stāvoklis bija tik kritisks, ka varas iestādes atmeta domu par viņa glābšanu. Pēc sabiedrības sašutuma divi miljonāri paziņoja, ka finansēs Timija glābšanas operāciju, un apmēram pusotra miljona eiro vērtajā operācijā aprīļa beigās, izmantojot drošības siksnas un krastā speciāli izraktu tranšeju, milzeni ievilkt daļēji iegremdētā baržā, kuru ar velkoni no Vācijas piekrastes nogādāja dziļākos ūdeņos pie Dānijas piekrastes un 2. maijā palaida brīvībā.
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Kaut gan daudzi cerēja, ka Ziemeļjūrā nogādātais valis spēs izķepuroties, cerības nepiepildījās, un milzis pēc neilga laika nomira. Viņa nāvi Dānijas varas iestādes apstiprināja divas nedēļas pēc tam, kad līdz tam ilgstoši Vācijas piekrastē iestrēgušais, slimais un novārgušais valis no Baltijas jūras tika beidzot nogādāts viņa dzīvei piemērotā Ziemeļjūrā. Viņš atrasts miris 15. maijā pie mazas Anholtas saliņas Kategata jūras šaurumā starp Dāniju un Zviedriju. Viņu atrada aptuveni 70 kilometrus uz dienvidiem no izlaišanas vietas pirms divām nedēļām.
Timija glābšanas operācija izraisīja neviennozīmīgu reakciju, jo speciālisti brīdināja, ka tik ļoti novārgušais un no ilgstošas uzturēšanās kaitīgajos Baltijas jūras ūdeņos ļoti cietušais valis diez vai izdzīvos pēc izlaišanas Ziemeļjūrā, tādējādi notiekošais uzskatāms par viņa mocību paildzināšanu. Vaļa āda bija ļoti cietusi no nepietiekami sāļā ūdens, bet mutē joprojām bija ieķērušās zvejas tīkla paliekas.