VIDEO: Kaļiņingradas apgabalā nogāzies Krievijas iznīcinātājs "Su-30SM"
Kaļiņingradas apgabalā avarējis Krievijas ceturtās paaudzes iznīcinātājs "Su-30SM". Lidmašīnas nokrišanas vietā izcēlies spēcīgs ugunsgrēks.
Saskaņā ar sākotnējo informāciju abi piloti paspējuši katapultēties, taču guvuši traumas un nogādāti slimnīcā.
Lidmašīna nogāzusies Čerņahovskas rajonā starp Timofejevkas un Zeļonijboras ciemiem plkst. 12:53.
Aculiecinieki sociālajos tīklos publicējuši video no avārijas vietas. Pēc sprādziena virs lidmašīnas nokrišanas vietas pacēlušās liesmas un biezu, melnu dūmu stabs.
Avārijas cēlonis un pilotu gūto traumu smagums pagaidām nav zināms.
Šī nav pirmā "Su-30" avārija Kaļiņingradas apgabalā. 2023. gada 12. augustā reģionā jau nogāzās šāda tipa lidmašīna. Toreiz gāja bojā abi apkalpes locekļi.
Kas zināms par iznīcinātāju "Su-30SM"?
"Su-30SM" ir Krievijā izstrādāts divvietīgs, īpaši manevrētspējīgs smagais daudzfunkcionālais 4++ paaudzes iznīcinātājs, ko radījis konstruktoru birojs "Suhoj".
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Tā aptuvenā cena Krievijas Gaisa un kosmisko spēku vajadzībām ir 50 miljoni ASV dolāru, savukārt eksporta tirgū viena lidmašīna var maksāt līdz 60 miljoniem dolāru.
Iznīcinātājs izstrādāts, balstoties uz eksporta modifikāciju "Su-30MKI", kas tika piegādāta Indijai. Burti "SM" modeļa nosaukumā nozīmē "sērijveidā modernizēts".
Lidmašīna paredzēta gan gaisa pārākuma iegūšanai, gan triecienu veikšanai pa sauszemes un jūras mērķiem.