VIDEO: Lietuvā policija uzgājusi vienu no visu laiku lielākajām narkotiku laboratorijām Baltijas vēsturē
Policija slepenā laboratorijā Lietuvā ir atradusi vairāk nekā pustonnu metamfetamīna, simtiem kilogramu amfetamīna un citas nelegālās narkotiskās vielas, kā arī prekursora ķimikālijas, paziņoja Lietuvas Kriminālpolicijas birojs.
Viļņas rajonā policisti atrada vairāk nekā 500 kilogramus metamfetamīna, 300 kilogramus amfetamīna, aptuveni 4,5 kilogramus sintētisko katinonu un aptuveni 3000 litru narkotiku prekursora BMK. Policija nelegālo laboratoriju raksturoja kā vienu no lielākajām, kas jebkad atrasta Lietuvā un Baltijas valstīs, nosaucot ražošanas apjomu par nepieredzētu reģionā. Izņemtās narkotikas veido vairāk nekā četrus miljonus vienreizēju devu, liecina provizoriskās aplēses.
Organizēta noziedzīga grupa ir izveidojusi starptautisku tīklu prekursoru ķīmisko vielu piegādei un gatavo produktu izplatīšanai. Laboratorijā ražoja narkotikas rūpnieciskā apjomā, un produkcija bija paredzēta eksportam uz Beļģiju, Čehiju, Nīderlandi un Vāciju.
Operācijas laikā policisti arī pārtvēra sūtījumu Lietuvas loģistikas uzņēmumā, kuru bija paredzēts nogādāt Čehijā, un izņēma 17 kilogramus kristāliskā metamfetamīna, kas bija paslēpts sūtījumā. Laboratorijā tika izņemti arī aptuveni 200 000 eiro skaidrā naudā. Policijas aplēses liecina, ka konfiscēto narkotiku vairumtirdzniecības vērtība pārsniedz divus miljonus eiro, savukārt mazumtirdzniecības vērtība varētu būt aptuveni desmit reizes lielāka.
Viļņas apgabala prokuratūras Organizētās noziedzības un korupcijas izmeklēšanas nodaļas prokurors Rolands Imbrass sacīja, ka lietā četri cilvēki ir apsūdzēti par ļoti liela daudzuma psihotropo vielu glabāšanu organizētā grupā. Viņi tika aizturēti dažādās vietās Lietuvā.
Viens no aizturētajiem ir turku izcelsmes Nīderlandes pilsonis, kurš identificēts kā galvenais organizētājs. Viņš nedzīvoja Lietuvā pastāvīgi, bet regulāri to apmeklēja. Pārējie aizdomās turētie ir Lietuvas pilsoņi, no kuriem vienam ir iepriekšēja sodāmība par narkotiku tirdzniecību.
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Tiesībsargājošās iestādes turpina meklēt izplatītājus un personas, kas iesaistītas narkotiku kontrabandā uz ārzemēm. Lietas materiāli liecina, ka laboratorija vismaz divus gadus periodiski darbojās ēkā, kas tika īrēta no privātpersonām.
Laboratorijas aprīkojums un ķīmiskās vielas tika ievestas no Ķīnas, Indijas un dažādām Eiropas valstīm. Aizdomās turētie no specializētiem uzņēmumiem Lietuvā arī iegādājās nekontrolētas ķīmiskās vielas, ko izmanto narkotiku ražošanā.
Laboratorijā tika pārstrādāts daudz ķīmisko vielu. Policijas darbinieki objektā atrada 380 no Ķīnas importētus ūdeņraža gāzes balonus. Ūdeņradi izmanto sintētisko narkotiku sintēzē. Izmeklētāji arī konstatēja, ka vairākas ķīmiskās vielas ir iegādātas rūpnieciskos daudzumos. Piemēram, procesā izmantotā sērskābe tika iegādāta vienas tonnas partijās.
Policija ir demontējusi visu laboratorijas aprīkojumu un pārvietojusi to uz drošu pierādījumu noliktavu.