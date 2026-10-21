Somijas satelītattēli liecina par vērienīgu Krievijas militārās infrastruktūras paplašināšanu Baltijas jūras reģionā
Krievija mērķtiecīgi audzē savu militāro jaudu Baltijas jūras reģionā, izvēršot jaunu militāro objektu būvniecību, atsaucoties uz Somijas aerokosmiskā uzņēmuma "Iceye" uzņemtajiem satelītattēliem, vēsta Vācijas laikraksts "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ).
Satelītattēli atklāj, ka Kaļiņingradas apgabala Gvardejskas tuvumā patlaban top milzīga radiolokācijas stacija. Tās trīs antenu rindas, no kurām katra stiepjas vairāk nekā 500 metru garumā, veido zvaigznes formu. Pēc ekspertu aplēsēm, šāds radars spēj pamanīt lidmašīnas un raķetes līdz pat 3000 kilometru attālumā. Tas nozīmē, ka Krievijas novērošanas zonā nonāks arī Vācija, Francija un Lielbritānija.
Elektronische Kampfführung, Militärkonvois, neue Kasernen: Mikrosatelliten des finnischen Unternehmens Iceye zeigen, wie Russland im Ostseeraum aufrüstet. https://t.co/oCbfb7L9ek https://t.co/9czTivswJB— Frankfurter Allgemeine (@faznet) October 19, 2026
"Iceye" iegūtie dati liecina, ka Krievija mērķtiecīgi pārvērš Kaļiņingradas apgabalu par stratēģisku militāro bastionu, vienlaikus stiprinot pretraķešu aizsardzību, gaisa spēkus un Baltijas floti. Eksklāvā jau šobrīd ir vairāk nekā 20 šādu militāro objektu, un tiem nepārtraukti nāk klāt jaunas būves, tostarp vērienīgs apļveida antenu komplekss Čerņahovskas apkārtnē.
"Kopumā šie objekti sniedz Krievijai plašas izlūkošanas spējas visā reģionā – sākot no satelītsakaru pārtveršanas līdz pat aviācijas kustības un ballistisko raķešu fiksēšanai," teikts laikraksta FAZ rīcībā nonākušajā "Iceye" ziņojumā.
Līdztekus izlūkošanas un novērošanas sistēmām Krievija Baltijas jūras reģionā būvē arī jaunas kazarmas, munīcijas noliktavas un aizsargangārus kaujas lidmašīnām.