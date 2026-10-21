Ukraina maina taktiku cīņā pret Krievijas droniem
Pārtvērējdroni kļuvuši par nozīmīgu Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmas sastāvdaļu. Tie iznīcina Krievijas trieciendronus "Shahed" un "Gerbera", vienlaikus palīdzot taupīt pretgaisa aizsardzības raķetes.
Krievija pastāvīgi maina gaisa uzbrukumu taktiku, pilnveido bezpilota lidaparātus un meklē jaunus veidus, kā apiet Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Reaģējot uz šiem draudiem, Ukrainas Bruņoto spēku Gaisa spēki attīsta jaunu aizsardzības virzienu – tiešās pretgaisa aizsardzības vienības, kurās būtiska loma ir pārtvērējdronu operatoru komandām. Par to ziņo Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs.
Pārtvērējdroni kļuvuši par daļu no kompleksās Ukrainas gaisa telpas aizsardzības sistēmas. Tie spēj iznīcināt gaisa mērķus tādā augstumā un attālumā, kas nav sasniedzams ar strēlnieku ieročiem.
Starp šo dronu galvenajiem mērķiem ir Krievijas izmantotie "Shahed" tipa trieciendroni un "Gerbera" bezpilota lidaparāti, ko okupācijas spēki izmanto gan uzbrukumiem, gan izlūkošanai no gaisa.
Pārtvērējdronu izmantošana ļauj efektīvāk izmantot pretgaisa aizsardzības resursus. Jo īpaši tā palīdz saglabāt ierobežotā daudzumā pieejamās zenītraķetes cīņai pret citiem gaisa apdraudējumiem.
Krievijai turpinot modernizēt savus bezpilota lidaparātus, Ukrainas karavīriem nākas pastāvīgi pilnveidot pārtveršanas līdzekļus un pielāgot taktiku jaunajiem apstākļiem.
Galvenais uzdevums ir ne tikai reaģēt uz pretinieka taktikas izmaiņām, bet arī tās apsteigt, ieviešot jaunus tehnoloģiskos risinājumus.
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Šādas aizsardzības efektivitāte ir atkarīga no spējas ātri apgūt jaunās tehnoloģijas un izmantot tās Krievijas armijas modernizēto bezpilota lidaparātu pārtveršanai.