Krievijas melnajā tirgū nonākuši Lietuvas ceļotāju personas dati - arī pasu numuri un ceļojumu informācija
Krievijas melnā tirgus datu platformā nonākuši Lietuvas ceļotāju personas dati, vēsta portāls "Delfi.lt", kura veiktajā izmeklēšanā atrasta publiski pieejama informācija, piemēram, personu vārdi, dzimšanas dati, telefona numuri, pases informācija un ceļojumu informācija.
Kā liecina izmeklēšana, nopludinātajos datos ir informācija par ceļojumiem no Lietuvas uz Turciju, Grieķiju, Spāniju un citiem galamērķiem laikā no 2012. līdz 2026. gadam.
Datos bija iekļauti ieraksti, kas saistīti ar tūrisma operatoriem "Tez Tour" un "Join Up", kā arī ceļojumu aģentūrām, ar kurām tie sadarbojas - "Makalius", "Kelioniu ekspresas", "West Express", "Noriu atostogu", "Kelionu akademija", "Baltic Tours" un "Amberturas".
Aģentūras prtālam "Delfi.lt" atbildēja, ka tām nav informācijas par situāciju. Tikmēr "Tez Tour" paziņoja, ka ir uzsākta iekšēja izmeklēšana.
"Ir uzsākta iekšēja izmeklēšana par iespējamu datu drošības pārkāpumu. Mēs analizējam situāciju un uztveram to ļoti nopietni. Mēs sadarbosimies ar attiecīgajām iestādēm un veiksim visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu patērētāju intereses," "Delfi.lt" sacīja "Tez Tour" sabiedrisko attiecību un mārketinga vadītāja Inga Aukštolīte.
Arī Lietuvas Valsts datu aizsardzības inspekcija ir uzsākusi izmeklēšanu pēc ziņojumiem par iespējamu personas datu noplūdi.
"Izvērtējot situāciju, inspekcija pārbauda informāciju, lai noskaidrotu, vai pastāv tehniski pierādījumi, ka incidentā Lietuvas tūrisma operatora "Tez Tour" infrastruktūrā varētu būt skarti Lietuvas iedzīvotāju dati," inspekcija norādīja.
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Septembra vidū hakeru grupa "DataSuckers" uzņēmās atbildību par tūrisma operatora "Tez Tour" sistēmu uzlaušanu Krievijā un Baltkrievijā.
Saskaņā ar šo valstu mediju un pašu hakeru sniegto informāciju tika lejupielādēti un iznīcināti aptuveni 395,5 miljoni ierakstu, to vidū aptuveni 45 miljoni rezervāciju, gandrīz 22 miljoni ceļojumu rezervāciju, aptuveni 52 miljoni viesnīcu rezervāciju un 252 miljoni ierakstu par finanšu darījumiem.