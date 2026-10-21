Krievija uzkrājusi iespaidīgu raķešu un dronu arsenālu triecieniem Ukrainai
Krievijas rīcībā ir ievērojami raķešu un bezpilota lidaparātu krājumi uzbrukumiem Ukrainai, un, tuvojoties ziemai, tā turpina kāpināt ieroču ražošanu. Ukrainas izlūkdienests atklāj okupantu ieroču krājumus.
Līdz oktobrim Krievijas arsenālā bija līdz 700 ballistisko raķešu, vairāki tūkstoši spārnoto raķešu un aptuveni 6200 dažādu modifikāciju trieciendronu. Par to izdevumam "NV" pavēstījusi Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde (HUR).
Krievijas militāri rūpnieciskais komplekss spēj saražot vairāk nekā 200 raķešu mēnesī, no kurām aptuveni 110 ir ballistiskās raķetes.
Īpašus draudus rada modernizētās raķešu sistēmas "Iskander-M" izstrāde. Paredzams, ka tās raķešu darbības rādiuss varētu palielināties no pašreizējiem 500 līdz 550–700 kilometriem.
Saskaņā ar Ukrainas izlūkdienesta sniegto informāciju Krievijas raķešu krājumi un ražošanas apjomi ir šādi:
- "Iskander-M" – aptuveni 115 ballistiskās raķetes rezervē, bet ražošanas apjoms sasniedz 65 raķetes mēnesī.
- H-101 – spārnotās raķetes, kas ir viens no galvenajiem Krievijas ieročiem masveida triecienu veikšanai Ukrainai. Ik mēnesi tiek saražotas vairāk nekā 80 šādas raķetes.
- "Kaļibr" – vairāk nekā 450 raķešu rezervē, bet mēnesī tiek saražotas aptuveni 29.
- "Oniks" – vairāk nekā 600 raķešu, kas modernizētas uzbrukumiem sauszemes mērķiem. 2026. gada pirmajos septiņos mēnešos saražotas vairāk nekā 55 šādas raķetes.
- -"Cirkon" – vairāk nekā 120 hiperskaņas raķešu rezervē. Kopš gada sākuma saražotas vairāk nekā 30.
- "RM-48U" – aptuveni 400 raķešu, kas paredzētas pretgaisa aizsardzības sistēmām "S-300PM" un "S-400", bet pielāgotas arī triecieniem pa sauszemes mērķiem. Mēnesī tiek saražotas aptuveni 40.
- "Kinžal" – aptuveni 100 raķešu rezervē. To ražošana uz laiku esot apturēta nepietiekamās precizitātes dēļ, ražošanas jaudas novirzot parasto ballistisko raķešu izgatavošanai.
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Krievija strauji palielina trieciendronu ražošanu
Vienlaikus Krievija paplašina bezpilota lidaparātu ražošanu Tatarstānā, Alabugas speciālajā ekonomiskajā zonā.
Kopējais dronu ražošanas apjoms sasniedzis 10 000 vienību mēnesī, savukārt valsts pasūtījums 2026. gadam attiecībā uz "Geraņ" trieciendroniem un dronu imitatoriem pārsniedzis 100 000 vienību.
Dažādu modifikāciju "Geraņ" trieciendronu, tostarp ar reaktīvajiem dzinējiem aprīkoto modeļu, rezerves sasniedz aptuveni 6200 vienību.
Kopš vasaras Krievijas ražošana galvenokārt koncentrēta uz reaktīvajiem droniem "Geraņ-4" un "Geraņ-5", kuru kopējais ražošanas apjoms sasniedz līdz 4000 vienību mēnesī.
Savukārt "Geraņ-2" tiek saražoti līdz 2000 vienību mēnesī.
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Papildus tiek izgatavoti simtiem lētu "Gerbera" mānekļdronu, kuru konstrukcijā izmantots saplāksnis un putuplasts. Šie bezpilota lidaparāti paredzēti Ukrainas pretgaisa aizsardzības resursu izsmelšanai un zenītraķešu sistēmu pozīciju atklāšanai.