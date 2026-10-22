Pēc grautiņiem Francijā sociālos tīklus pārpludinājuši ar mākslīgo intelektu veidoti kadri.
Pasaulē
Šodien 05:55
Pēc grautiņiem Francijā sociālajos tīklos izplatās šokējoši kadri
Pēc masveida grautiņiem Francijā šī gada 17. oktobrī sociālajos tīklos plašu popularitāti iemantojuši vairāki šokējoši kadri, kas nav atstājuši vienaldzīgos. Tomēr ne viss ir tā, kā izskatās.
Aplaupīts un puskails pensionāru pāris, liesmu pārņemta Parīze un Makronu pāris, kas izklaidējas, kamēr Francijā notiek grautiņi — pēc 17. oktobra grautiņiem Francijā miljoniem skatījumu sociālajos tīklos iemantojuši vairāki šokējoši video. Tomēr kā liecina Jauns.lv analīze, ļoti liela daļa no sociālajos tīklos redzamajiem video ir ģenerēti ar mākslīgā intelekta (MI) palīdzību, vai ir maldinoši.