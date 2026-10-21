Ukrainas korupcijas apkarotāji veic kratīšanu Nacionālajā bankā: izmeklēšanas darbības notiek tās vadītāja kabinetā
Ukrainas Nacionālais korupcijas apkarošanas birojs (NABU) veic kratīšanas Ukrainas Nacionālajā bankā (NBU). Saskaņā ar parlamenta deputāta Jaroslava Žeļezņaka sniegto informāciju izmeklēšanas darbības notiek bankas vadītāja Andrija Pišnija kabinetā.
Par to deputāts paziņojis savā "Telegram" kanālā.
"Saskaņā ar mūsu avotu sniegto informāciju NABU šodien ieradies Nacionālajā bankā. Ir ziņas, ka NABU ieradies tieši pie NBU vadītāja Andrija Pišnija. Izskatās, ka ne tikai viņa darbavietā," rakstījis Žeļezņaks.
Deputāts piebildis, ka izmeklēšanas darbības pašlaik notiek tieši Nacionālās bankas vadītāja kabinetā.
NABU apstiprinājis kratīšanu veikšanu Nacionālās bankas telpās un viena tās darbinieka dzīvesvietā, taču šīs personas identitāte netiek atklāta.
"NABU detektīvi Specializētās pretkorupcijas prokuratūras (SAP) procesuālajā vadībā veic kratīšanas Ukrainas Nacionālās bankas telpās un viena tās darbinieka dzīvesvietā. Neviena persona nav aizturēta, un nevienam nav paziņots par aizdomās turētā statusa piemērošanu," teikts NABU preses dienesta paziņojumā.
Birojs uzsvēris, ka izmeklēšanas darbības ir sankcionētas un tiek veiktas saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. Plašāka informācija netiek izpausta, lai saglabātu pirmstiesas izmeklēšanas noslēpumu.
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Arī Ukrainas Nacionālā banka apstiprinājusi, ka tās telpās notiek NABU izmeklēšanas darbības, norādot, ka papildu skaidrojumi tiks sniegti pēc procesuālo darbību pabeigšanas.
"Nacionālā banka turpina darbu ierastajā režīmā," teikts bankas paziņojumā.
Jaroslavs Žeļezņaks piebildis, ka saskaņā ar informētu avotu ziņām kratīšanas, kas saistītas ar NBU vadītāju Andriju Pišniju, esot saistītas ar rūpnīcu "KarpatNeft".
Ukrainas parlamenta deputāts pieļauj, ka Nacionālās bankas vadītājs Andrijs Pišnijs varētu iesniegt atlūgumu. Augstākā Rada to varētu apstiprināt 26. oktobrī.
Šādā gadījumā Pišnija pienākumus uz laiku pārņemtu Ukrainas Nacionālās bankas vadītāja pirmais vietnieks Serhijs Nikolaičuks.
NABU veiktās izmeklēšanas
2025. gada 10. novembrī NABU un SAP publiski paziņoja par izmeklēšanu saistībā ar 100 miljonu ASV dolāru valsts līdzekļu piesavināšanos Ukrainas valsts enerģētikas uzņēmumā "Energoatom".
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Tolaik lietā figurēja enerģētikas ministre Svitlana Grinčuka un tieslietu ministrs Germans Galuščenko.
Korupcijas shēmā bijušas iesaistītas augsta ranga amatpersonas, politiķi un uzņēmēji. Ar šīs shēmas palīdzību tikusi īstenota ietekme uz stratēģiski svarīgiem valsts uzņēmumiem, tostarp "Energoatom".
Septembra sākumā NABU un SAP publiskoja sarunu ierakstus, kas iegūti operācijas "Kartāga" laikā. Tās gaitā tiesībsargājošās iestādes atklājušas noziedzīgu organizāciju, kuru izveidojis viens no Ukrainas Ģenerālprokuratūras struktūrvienību vadītājiem.
Organizācijas galvenais darbības virziens bijis kukuļu saņemšana apmaiņā pret neiejaukšanos krāpniecisku zvanu centru darbībā. Šie centri nodarbojušies ar Ukrainas un ārvalstu pilsoņu apkrāpšanu.