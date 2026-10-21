Putins personīgi sankcionējis diversiju Leipcigas lidostā
Saskaņā ar laikraksta "The Wall Street Journal" (WSJ) rīcībā esošo informāciju Krievijas militārais izlūkdienests Eiropā izveidojis aģentu tīklu, kā arī slepenas sprāgstvielu un ieroču glabātavas teroraktu un diversiju īstenošanai. Vācijā izskanējuši brīdinājumi, ka diversija ar lielu upuru skaitu varētu radīt pamatu NATO līguma 5. panta piemērošanas apsvēršanai.
ASV izlūkdienesti uzskata, ka šovasar Vācijas Leipcigas–Halles lidostā notikušais neveiksmīgais diversijas mēģinājums, kura laikā ar bezpilota lidaparātiem mēģināts uzbrukt Ukrainas transportlidmašīnai "An-124", bijis viens no pirmajiem soļiem pastiprinātā sabotāžas un slepeno operāciju kampaņā pret NATO dalībvalstīm.
Kā, atsaucoties uz Eiropas amatpersonām, vēsta "The Wall Street Journal", šo kampaņu esot personīgi sankcionējis Krievijas prezidents Vladimirs Putins.
Izdevums norāda, ka šovasar Maskavā pieaugusi neapmierinātība ar to, ka ne karadarbība frontē, ne sarunas ar Vašingtonu nav spējušas piespiest Ukrainu piekrist Putina pieprasītajām piekāpšanās prasībām.
Vācijas kanclera Frīdriha Merca padomnieki norādījuši, ka gadījumā, ja uzbrukums Leipcigā būtu prasījis daudz cilvēku dzīvību, Vācija apsvērtu iespēju ierosināt NATO līguma 5. panta piemērošanu.
Šis pants paredz kolektīvās aizsardzības principu, saskaņā ar kuru bruņots uzbrukums vienai NATO dalībvalstij tiek uzskatīts par uzbrukumu visām alianses dalībvalstīm.
Vienlaikus pēc uzbrukuma Leipcigā Eiropas valstīs novērots straujš tā dēvēto "pelēkās zonas" uzbrukumu skaita pieaugums. Augustā diversanti aizdedzinājuši dronu ražošanas uzņēmumus Igaunijā un Polijā. Tajā pašā mēnesī Slovākijas varasiestādes paziņoja, ka izdevies novērst plānotu ļaunprātīgu dedzināšanu kādā Ukrainas dronu ražotnē.
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Savukārt rudenī Polija, Lietuva un Bulgārija ziņoja par diversiju uzbrukumiem "Starlink" stacijām. Turklāt Melnajā jūrā netālu no NATO dalībvalstu Bulgārijas un Rumānijas teritoriālajiem ūdeņiem notikusi virkne dronu uzbrukumu komerciālajiem kuģiem.
Eiropas valstu līderi publiski brīdina par pieaugošajiem draudiem, bet aiz slēgtām durvīm apspriež iespējamos reaģēšanas pasākumus.
Krievija noliedz jebkādu saistību ar diversiju operācijām Eiropā. Reaģējot uz Berlīnes apsūdzībām par uzbrukumu Leipcigas lidostai, Putins septembra sākumā paziņoja: "Kur ir pierādījumi?"
ASV valsts sekretārs Marko Rubio šā mēneša sākumā brīdināja, ka konflikta eskalācija varētu skart arī NATO dalībvalstis un "ātri pārvērst karu starp divām valstīm daudz plašākā un daudz bīstamākā reģionālā konfliktā".
Augusta beigās ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) direktors Džons Retklifs apmeklēja Maskavu, lai atsāktu sarunas un brīdinātu Krieviju par uzbrukumu eskalāciju pret Eiropas sabiedrotajiem.
Pēc šīs vizītes Retklifs personīgi brīdinājis Eiropas izlūkdienestu vadītājus un atsevišķus politiskos līderus, ka Maskava pastiprina diversiju operācijas pret viņu valstīm.
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Saskaņā ar Rietumvalstu amatpersonu sniegto informāciju Krievijas slepenos uzbrukumus īsteno īpaša Krievijas militārā izlūkdienesta jeb GRU struktūrvienība.
Šī vienība, kas pazīstama kā Speciālo uzdevumu dienests (SSZ), tika izveidota 2023. gadā, apvienojot vairākas Krievijas slepenās struktūrvienības ar mērķi īstenot slēptu karadarbību pret Eiropu.
SSZ komandieris ir ģenerālpulkvedis Andrejs Averjanovs, kuram ir ilggadēja pieredze slepenajās operācijās. Viņa padotie tiek saistīti ar slepkavībām, indēšanām un sprādzieniem dažādās Eiropas valstīs.
Rietumvalstu izlūkdienesti uzbrukumu Leipcigā sasaistījuši ar vienu no Averjanova struktūrvienību vadītājiem – pulkvedi Denisu Smoļaņinovu, pret kuru Eiropas Savienība un Lielbritānija noteikušas sankcijas par Krievijas slepeno operāciju vadīšanu Eiropā.
Izlūkdienesti jau iepriekš identificējuši Smoļaņinovu kā vienu no komandieriem, kuri saistīti ar plānu kontrabandas ceļā ievietot aizdedzināšanas ierīces starptautiskā loģistikas uzņēmuma "DHL" sūtījumu tīklā.
Izmeklētāji uzskata, ka šīs operācijas mērķis bijis izraisīt civilo pasažieru lidmašīnu katastrofas reisos uz Lielbritāniju un Ziemeļameriku.
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Pēc izmeklētāju teiktā, Leipcigas operācijā izmantoti vismaz trīs droni, kas bijuši aprīkoti ar militāras klases sprāgstvielu "Semtex".
Droni bijuši paslēpti krūmos un zem kokiem ārpus lidostas teritorijas perimetra.
Tie bijuši aprīkoti ar Vācijas mobilo sakaru operatoru 5G SIM kartēm, kas ļāvis tos attālināti vadīt, izmantojot internetu.
Vācijas kiberizlūkošanas speciālisti izsekojuši sakaru savienojumiem un konstatējuši, ka tie ved uz serveriem, kurus iepriekš izmantojis Krievijas militārais izlūkdienests GRU.
Pēc izmeklētāju un izlūkdienestu pārstāvju teiktā, uzbrukums Leipcigā bijis daļa no plašākas Krievijas operācijas, kuras mērķis ir izvietot aģentus, sprāgstvielas un ieročus dažādās Eiropas valstīs, lai uzbruktu objektiem, kas saistīti ar atbalsta sniegšanu Ukrainai. Vienlaikus šādu uzbrukumu mērķis esot radīt haosu, kas varētu veicināt politiskās opozīcijas pieaugumu militārajai palīdzībai Kijivai.
Izmeklētāji atklājuši noziedzīgus tīklus, kas Eiropas Savienībā kontrabandas ceļā ieveduši sprāgstvielas, dronus un ieročus. Šo tīklu rīcībā bijuši arī konspiratīvie dzīvokļi un slepenas pazemes slēptuves lidostu, ieroču ražošanas uzņēmumu un citu iespējamo uzbrukuma mērķu tuvumā.
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Vācijas izmeklētāji uzskata, ka Leipcigas operācijas loģistiku uz vietas koordinējis Latvijas un Krievijas dubultpilsonis Oļegs Ļevuškins – bijušais Krievijas militārists, kuru GRU savervējis pēc tam, kad viņš ticis notiesāts krimināllietā.
Pēc izmeklētāju un izlūkdienestu pārstāvju sniegtās informācijas Ļevuškins vadījis vairākus Baltkrievijas pilsoņus, kuri pārvadājuši sprāgstvielas pāri valstu robežām, montējuši dronus un izvietojuši tos uzbrukuma veikšanai.
Noziedzīgais tīkls izmantojis Serbiju kā loģistikas centru, lai nogādātu Vācijā modificētus bezpilota lidaparātus un spridzekļus.
Ar sprāgstvielu "Semtex" aprīkoti droni kontrabandas ceļā pārvadāti atkārtoti aizvākotās konservu kārbās, kurās bijuši ievietoti arī detonatori. Savukārt pievienotās tērauda plāksnes pārvērtušas šīs ierīces šķembu spridzekļos, kas paredzēti nāvējošu metāla šķembu izkliedēšanai, pavēstījuši izmeklētāji.
Vēlāk Serbijas varasiestādes aizturējušas septiņus aizdomās turamos, tostarp kādu vīrieti ar Krievijas un Serbijas dubultpilsonību. Viņš tiek apsūdzēts par dalību organizētā grupējumā, kas pirms sprāgstvielu un dronu nosūtīšanas uz Eiropas Savienības valstīm nodarbojies ar to iegādi un uzglabāšanu, informējuši Serbijas prokurori.
Divas dienas pirms uzbrukuma Leipcigā Ļevuškins un vismaz viens viņa līdzdalībnieks no Baltkrievijas izlidojuši no Vācijas uz Serbiju, bet no turienes devušies uz Krieviju.
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Kā vēsta izdevuma avoti, pēc neveiksmīgā uzbrukuma kāda Kremļa amatpersona, kas darbojās kā starpnieks saziņā ar Vācijas valdību, sazinājusies ar savu kolēģi Berlīnē.
Šīs sarunas laikā Kremļa pārstāvis esot brīdinājis, ka uzbrukums Leipcigā nebūs pēdējais.