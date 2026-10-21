Pat ministra suns nesaprot, kāpēc jāgroza pulksteņi: Lietuva vēlas pielikt punktu šai kārtībai
Jau šajā nedēļas nogalē Eiropas Savienības (ES) valstis atkal pāries uz ziemas laiku, taču Lietuva vēlas izbeigt pulksteņa rādītāju grozīšanu divas reizes gadā. Viļņa mudina Baltijas valstis un Ziemeļvalstis vienoties par pastāvīgu vasaras laiku, tomēr visas Eiropas mēroga vienošanās panākšana joprojām ir neskaidra, vēsta Lietuvas sabiedriskais medijs.
Nedēļas beigās miljoniem eiropiešu atkal būs jāpagriež pulksteņa rādītāji vienu stundu atpakaļ. Lai gan šāda kārtība pastāv jau gadiem ilgi, jautājums par pārejas uz vasaras un ziemas laiku atcelšanu Eiropā joprojām nav atrisināts.
Lietuva vēlas panākt, lai Eiropas valstis beidzot vienotos par nemainīgu laiku. Daudzi iedzīvotāji atzīst, ka regulārā pulksteņa grozīšana viņiem ir apnikusi un apgrūtina pielāgošanos ikdienas ritmam.
“Man nepatīk pagriezt pulksteņus. Tas ir tā, it kā rudenī mēs iegūtu stundu, bet pēc tam, kad pie tā pierodam, kaut kas atkal mainās. Es ļoti gribētu, lai beidzot tiek pieņemts lēmums,” Lietuvas sabiedriskajai televīzijai LRT sacīja kāda iedzīvotāja.
Arī citi aptaujātie uzskata, ka Eiropai būtu jāizvēlas viens laiks un pie tā jāpaliek.
Lietuvas ministrs vēlas panākt vienošanos
Lietuvas transporta ministrs Jurs Taminsks jau kopš gada sākuma cenšas pārliecināt Baltijas valstis un Ziemeļvalstis vienoties par pulksteņa grozīšanas izbeigšanu.
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Ministrs norāda, ka laika maiņa ietekmē ne tikai cilvēkus, bet arī viņu ikdienas paradumus. Viņš pat joko, ka arī viņa suns nesaprot, kāpēc pastaigu laiks pēkšņi jāmaina.
Taminsks cer, ka šis jautājums kļūs par vienu no Lietuvas prioritātēm, kad valsts uz sešiem mēnešiem pārņems ES Padomes rotējošo prezidentūru.
Vienlaikus ministrs atzīst, ka panākt vienošanos starp visām dalībvalstīm nebūs vienkārši, jo īpaši ņemot vērā atšķirīgos uzskatus par to, kurš laiks būtu jāsaglabā.
Viņaprāt, dalībvalstīm vajadzētu balsot par turpmāko kārtību un pieņemt kopīgu lēmumu, nevis gadiem turpināt diskusijas.
Lielākais strīds – kuru laiku saglabāt?
Lai gan ideja par pulksteņa grozīšanas atcelšanu daļā sabiedrības gūst atbalstu, būtiskākais jautājums ir par to, vai Eiropai turpmāk dzīvot pēc vasaras vai ziemas laika.
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“Luminor” bankas galvenais ekonomists Žigimants Maurics norāda, ka vienošanās panākšana nav garantēta, ņemot vērā grūtības, ar kurām ES saskaras arī citos jautājumos.
Viņš uzsver, ka izvēlei ir gan ar cilvēku veselību, gan ekonomiku saistīti aspekti.
Pastāvīgs vasaras laiks ļautu saglabāt vairāk dienasgaismas vakaros, kad cilvēki parasti ir aktīvi. Savukārt laika saskaņošana ar galvenajiem tirdzniecības partneriem varētu atvieglot pārrobežu uzņēmējdarbību.
Lietuvai šis jautājums ir īpaši nozīmīgs, jo valsts atrodas Austrumeiropas laika joslā (UTC+2), tāpat kā Latvija, Igaunija un Somija. Lielākajā daļā pārējo ES valstu standarta laiks ir par stundu agrāks.
Maurics norāda, ka ekonomiskās saites ar Vāciju un citām Eiropas valstīm ir viens no faktoriem, kas jāņem vērā, lemjot par pastāvīgu laiku.
Tomēr ģeogrāfija rada papildu sarežģījumus. Piemēram, Spānija un Polija atrodas vienā laika joslā, lai gan tās šķir gandrīz 3000 kilometru. Tāpēc vienā valstī izvēlētais laiks ne vienmēr atbilst otras valsts dienasgaismas apstākļiem.
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Pastāvīgs ziemas laiks varētu izraisīt neapmierinātību
Ja Lietuva izvēlētos pastāvīgu ziemas laiku, tās iedzīvotājiem vakaros būtu mazāk dabiskās gaismas. Maurica aprēķini liecina, ka šādā gadījumā Lietuva varētu zaudēt aptuveni 40 minūtes dienasgaismas.
Ekonomists uzskata, ka šāds lēmums varētu izraisīt sabiedrības neapmierinātību, jo īpaši to cilvēku vidū, kuri novērtē gaišus vakarus.
Tikmēr Lietuvas transporta ministrs norāda, ka valsts jau panākusi sākotnēju vienošanos ar Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm par pastāvīga vasaras laika atbalstīšanu. Svarīga būs arī Polijas nostāja, jo kaimiņvalstu kopīga pozīcija varētu palīdzēt virzīt diskusijas Eiropas līmenī.
Iepriekšējās sabiedriskās aptaujas Lietuvā liecinājušas par atbalstu vasaras laika saglabāšanai. Tomēr ministrija pašlaik neplāno rīkot jaunu aptauju, norādot, ka atkārtotas konsultācijas varētu nepalīdzēt panākt galīgo lēmumu.