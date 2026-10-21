Vācijā pasludināts kāds neparasts tiesas spriedums, kura rezultātā "Google" nāksies dzēst savus datus
Vācijā pasludināts kāds neparasts tiesas spriedums, kā rezultātā tehnoloģiju milzim “Google” nāksies dzēst kādas Frankfurtes ģimenes īpašuma attēlus uzņēmuma platformām "Google Maps" un "Google Earth".
Tiesa apmierinājusi kāda Frankfurtes tēva prasību norādot, ka cilvēkiem nav jāsamierinās ar to, ka viņu apdzīvotā īpašuma attēli bez piekrišanas tiek publiski izplatīti visā pasaulē, ja tajos redzamas vietas, ko no ielas nevar apskatīt.
Mājas īpašnieks jau iepriekš bija tiesas ceļā panācis to, ka viņa māja tiek aizmiglota "Google Street View" un "Apple Look Around" pakalpojumos. Šoreiz viņš tiesā vērsās pret "Google Maps" un "Google Earth" par to, ka platformās publicēti attēli ar viņa īpašumu.
"Google Maps" satelītattēlu skatā ikvienam ir iespējams aplūkot plašas teritorijas no augšas, kā arī pietuvināt atsevišķus īpašumus un dažviet pat redzēt ēku trīsdimensiju attēlus. Lai gan šos attēlus mēdz dēvēt par satelītattēliem, parasti tās ir no lidmašīnām uzņemtas fotogrāfijas.
Frankfurtes apgabaltiesa uzsvēra, ka no augšas uzņemtajās fotogrāfijās redzamas arī īpašuma aizmugurējās daļas, ko garāmgājēji no ielas nevar aplūkot. Tiesa kritizēja to, ka attēli iegūti slepeni, teju “izspiegojot” īpašumu no liela augstuma, un iedzīvotāji par fotografēšanu iepriekš netiek brīdināti. Tādēļ viņiem nav iespējas laikus aizsegt atsevišķas īpašuma vietas.
Tiesa vērtēja arī "Google" uzņēmuma intereses, atzīstot, ka uzņēmums savā darbībā balstās uz interneta lietotāju tiesībām saņemt informāciju. “"Google" ar saviem pakalpojumiem ļauj cilvēkam izjust ‘piedzīvojumu garu’ un izzināt pasauli, kaut vai tikai digitāli,” teikts spriedumā. Tiesa atzina, ka uzņēmuma mērķis esot veicināt zināšanu pieejamību, tomēr tā arī secināja, ka šis mērķis nav pietiekams, lai atsvērtu mājas īpašnieka intereses.
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Tiesa norādīja, ka pēc attēliem iespējams izdarīt plašus secinājumus par iedzīvotāju dzīvi, turklāt šo informāciju varētu izmantot arī negodprātīgi noziedznieki, lai sagatavotu ielaušanās plānu cilvēku dzīvesvietās. Tāpēc "Google" būs jādzēš konkrētā īpašuma attēli.
Lietu izskatīja Frankfurtes apgabaltiesas palāta. Spriedumu iespējams pārsūdzēt Frankfurtes Augstākajā apgabaltiesā, un tas vēl nav stājies spēkā.