Skarbs trieciens Trampam no Varšavas! Tusks skaļi paziņo, kurš vainīgs pie augstajām degvielas cenām
Polijas premjerministrs Donalds Tusks, uzstājoties no Seima tribīnes, atklāti vainojis ASV prezidentu Donaldu Trampu degvielas cenu kāpumā visā pasaulē.
"Mums ir vienas no zemākajām degvielas cenām Eiropas Savienībā, lai gan, protams, vienkāršajiem iedzīvotājiem tās joprojām ir velnišķīgi augstas. Es to ļoti labi apzinos.
Ir pienācis laiks to pateikt skaļi. Donalds ir atbildīgs par degvielas cenām. Mums par to nav nekādu šaubu. Taču tas ir jūsu varonis, nevis Polijas premjerministrs.
Jūs ļoti labi zināt, kurš ir atbildīgs par degvielas cenām," paziņoja Polijas premjerministrs Donalds Tusks, uzstājoties Seimā un atklāti vainojot ASV prezidentu Donaldu Trampu globālajā degvielas krīzē.
Tikmēr Tramps turpina apgalvot, ka Ukrainas uzbrukumi Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām paaugstinot dīzeļdegvielas cenas pasaulē un līdz ar to arī degvielas cenas ASV. Viņš uzsvēris, ka, neraugoties uz Ukrainas uzbrukumiem, Krievija nosūta miljoniem tonnu dīzeļdegvielas uz pasaules tirgiem.
"Zelenskim tas ir vienalga," apgalvo ASV prezidents, kura attiecības ar Ukrainas kolēģi ir krasi saasinājušās pēc sankciju atcelšanas pret Krievijas dīzeļdegvielu.
"Viņš (Zelenskis) nevēlas beigt šo karu un, visticamāk, nekad to nav vēlējies," norādījis Tramps.