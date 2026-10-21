Francijā avarējis militārais iznīcinātājs - viens apkalpes loceklis gājis bojā, otru meklē
Francijas ziemeļaustrumos mācību lidojuma laikā avarējot reaktīvajam iznīcinātājam "Mirage 2000D", dzīvību zaudējis vismaz viens apkalpes loceklis, trešdien pavēstīja gaisa spēki.
Lidmašīna avarēja otrdien plkst. 23 netālu no gaisa bāzes Nansī pievārtē. Tiek turpināta otra apkalpes locekļa meklēšana. "Šķiet, ka vismaz viens apkalpes loceklis nespēja katapultēties," radio "franceinfo" sacīja gaisa spēku pārstāvis sakariem ar presi pulkvedis Davids Papalardo.
Viens apkalpes loceklis bija jauns kursants, bet otrs - ļoti pieredzējis virsnieks, sacīja gaisa spēku pārstāvis.
Ar drona palīdzību jau atrastas lidmašīnas atlūzas, platformā "Facebook" pavēstīja vietējais iedzīvotājs Anrī Lemuāns. Notikuma vietā atrodas glābšanas dienestu darbinieki.
Francija šī modeļa lidmašīnas izmantojusi konfliktos Kosovā 1999. gadā, Lībijā 2011. gadā, Afganistānā, Irākā, Sīrijā un Āfrikas Sāhelas reģionā.
Vairākas lidmašīnas cietušas avārijās. 2019. gada janvārī Francijas austrumos avārijā gāja bojā abi apkalpes locekļi, lidmašīnai veicot nakts lidojumu nelielā augstumā. 2021. gada jūlijā lidmašīnas apkalpe paspēja katapultēties, kad lidaparāts avarēja netālu no Nansī.