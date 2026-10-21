Tramps par Putina un Zelenska tikšanos: "Viņi to var izdarīt arī citādi"
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis varētu noslēgt miera vienošanos arī bez personīgas tikšanās.
Tramps uzskata, ka Putinam un Zelenskim nav obligāti jātiekas klātienē, lai panāktu vienošanos par kara izbeigšanu Ukrainā. Pēc viņa teiktā, vienošanos iespējams noslēgt arī citā veidā, vēsta "Clash Report".
"Es domāju, ka viņi to var izdarīt arī citādi. Viņiem ir grūti atrasties vienā telpā. Man ir vienalga, kā tas tiks panākts," preses konferencē Baltajā namā sacījis Tramps.
Q: For a peace deal to happen in Ukraine, that means Zelensky and Putin will have to be in the same room at the same time to sign that agreement? Trump: I guess they can do it another way. It’s hard for them to be in the same room. I don’t care how it’s done. https://t.co/nWXFZ9to0d— Clash Report (@clashreport) October 20, 2026
ASV prezidents arī atkārtoti uzsvēris, ka Putina un Zelenska starpā valda ļoti spēcīga savstarpēja nepatika. Viņaprāt, tā joprojām ir viens no faktoriem, kas kavē abu pušu vienošanos par kara izbeigšanu.