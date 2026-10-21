Tramps par Putina un Zelenska tikšanos: "Viņi to var izdarīt arī citādi"
Foto: Ekrānuzņēmums
"Man ir vienalga, kā tas tiks panākts," preses konferencē Baltajā namā sacījis Tramps.
Pasaulē

Tramps par Putina un Zelenska tikšanos: "Viņi to var izdarīt arī citādi"

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

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ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis varētu noslēgt miera vienošanos arī bez personīgas tikšanās.

Tramps par Putina un Zelenska tikšanos: "Viņi to v...

Tramps uzskata, ka Putinam un Zelenskim nav obligāti jātiekas klātienē, lai panāktu vienošanos par kara izbeigšanu Ukrainā. Pēc viņa teiktā, vienošanos iespējams noslēgt arī citā veidā, vēsta "Clash Report".

"Es domāju, ka viņi to var izdarīt arī citādi. Viņiem ir grūti atrasties vienā telpā. Man ir vienalga, kā tas tiks panākts," preses konferencē Baltajā namā sacījis Tramps.

ASV prezidents arī atkārtoti uzsvēris, ka Putina un Zelenska starpā valda ļoti spēcīga savstarpēja nepatika. Viņaprāt, tā joprojām ir viens no faktoriem, kas kavē abu pušu vienošanos par kara izbeigšanu.

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Vladimirs PutinsVolodimirs ZelenskisASVDonalds TrampsUkrainaUkrainas armijaUkrainas bruņotie spēkiKrievijaKrievijas armijaKrievijas Aizsardzības ministrija

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