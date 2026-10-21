"Nezinu, vai tavam parakstam vispār ir kāda nozīme": Tramps publiski pazemo savu sievu Melāniju. VIDEO
ASV prezidents Donalds Tramps publiski nostādīja savu sievu Melāniju neveiklā situācijā.
Parakstot svarīgu dokumentu, valsts vadītājs paziņoja, ka viņa sievas parakstam, iespējams, nemaz nav nekādas nozīmes. Šis izteikums izraisīja klātesošo smieklus.
Video savā "Instagram" kontā publicēja amerikāņu žurnāliste Džesika Jelina. Trampa izturēšanās izraisīja sociālo tīklu lietotāju sašutumu, un komentāros izvērtās plašas diskusijas par prezidenta pāra attiecībām.
Nesen Melānija Trampa iepazīstināja ar jaunu iniciatīvu sieviešu veselības jomā. Tomēr žurnālistu uzmanību piesaistīja nevis pati iniciatīva, bet gan Donalda Trampa izteikums sievai attiecīgā dokumenta parakstīšanas laikā.
Lai gan Melānija bija kļuvusi par jaunās struktūrvienības vadītāju, Tramps, pasniedzot viņai pildspalvu dokumenta parakstīšanai, paziņoja: "Es vispār nezinu, vai viņas parakstam ir kāda nozīme."
Klātesošie uz prezidenta izteikumu reaģēja ar smiekliem, taču Melānija nepalika atbildi parādā: "Tavs paraksts ir pats svarīgākais."
Pēc tam Donalds uzmanīgi vēroja, kā sieva paraksta dokumentu, un piebilda: "Tik līdzīgs manējam." Uz šo savādo piezīmi Melānija atbildēja: "Jā, es visu kopēju."
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Komentāros pie video sociālo tīklu lietotāji izsmēja Trampa izturēšanos un metās aizstāvēt viņa sievu.
"Man patīk, kā viņa saka: "Protams, tavējais ir svarīgāks," – gluži kā sarunātos ar mazu bērnu," rakstīja kāds komentētājs.
"Tam visam būs jēga, kad šis farss beigsies un nonāks līdz laulības šķiršanai," uzskatīja cits.
Daži lietotāji arī pauda neizpratni par to, kā Melānija spēj paciest šādu attieksmi: "Man vienmēr ir bijis interesanti, cik viņa saņem par katru šādu pazemojumu."