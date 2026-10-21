“TikTok” saturs noved bērnus līdz pašnāvībai. Lielbritānijā pēc 14 gadus vecas meitenes nāves pieprasa stingrāku kontroli
Lielbritānijā 14 gadus vecā Adriana Retite izdarījusi pašnāvību pēc tam, kad sociālajā tīklā “TikTok” skatījusies ar pašnāvību saistītus video un attēlus. Meitene pēc pašnāvības mēģinājuma tika nogādāta slimnīcā, taču mediķiem viņas dzīvību neizdevās glābt - Adriana nomira divas dienas vēlāk, vēsta "The Guardian".
Izmeklēšanā secināts, ka sociālajā tīklā redzētais saturs, iespējams, būtiski ietekmējis viņas lēmumu. Traģēdija atkal aktualizējusi jautājumu par bērnu drošību internetā un sociālo mediju atbildību par lietotājiem piedāvāto saturu.
Pirms nāves meitene skatījusies ar pašnāvību saistītus video
Adriana mācījās skolā Norfolkā, Anglijā. Izmeklēšanā noskaidrots, ka nedēļā pirms nāves viņas elektroniskajās ierīcēs atrasti vairāki “TikTok” skatīti video un attēli, kas saistīti ar pašnāvību.
Norfolkas apgabala koronere norādīja, ka nav iespējams noskaidrot, kāpēc meitene pieņēma lēmumu izdarīt pašnāvību. Tomēr viņa uzsvēra, ka tiešsaistē redzētais saturs, iespējams, būtiski ietekmējis notikušo.
“Šķiet, ka Adrianas piekļuve šim materiālam varēja būtiski ietekmēt viņas lēmumu tajā vakarā atņemt sev dzīvību,” izmeklēšanā pauda koronere. Viņa arī norādīja, ka meitenes nāve atstājusi postošu iespaidu uz viņas tuviniekiem.
Bažas par meitenes labklājību bija radušās jau iepriekš
Bažas par Adrianas labklājību pirmoreiz tika paustas 2025. gada 31. decembrī, kad skolas izsniegtajā planšetdatorā izmantotā uzraudzības sistēma fiksēja ar nāves veidu saistītu meklēšanas vaicājumu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Skolas darbinieki šo situāciju pārrunāja ar meiteni un viņas māti. Pēc tam planšetdators atkal tika izmantots ierastajiem mācību uzdevumiem. Skolas mārketinga, komunikācijas un uzņemšanas direktore Karolaina Peina izmeklēšanā pastāstīja, ka Adriana noliedza, ka būtu veikusi attiecīgos meklējumus.
Turpmākajā laikā tika novērotas dažas nelielas problēmas ar kavēšanu un skolas formas noteikumu ievērošanu, tomēr nekas neliecināja par krasām pārmaiņām meitenes ikdienā.
8. maijā Adriana apmeklēja skolu, piedalījās mācību stundās un spēlēja futbolu. Arī mājās viņa uzvedusies ierasti. Tomēr tajā pašā vakarā meiteni atrada māte un patēvs pēc pašnāvības mēģinājuma. Neraugoties uz atdzīvināšanas mēģinājumiem, Adriana ar helikopteru tika nogādāta Adenbrukas slimnīcā Kembridžā. Viņa nomira divas dienas vēlāk.
“TikTok” pauž līdzjūtību ģimenei
Pēc notikušā “TikTok” pārstāvji pauda visdziļāko līdzjūtību Adrianas ģimenei šajā ārkārtīgi grūtajā laikā.
Uzņēmumā norādīja, ka platformā ir stingri noteikumi, kas aizliedz saturu, kurš veicina paškaitējumu. Tāpat tiek izmantotas tehnoloģijas, lai proaktīvi atklātu un dzēstu materiālus, kas pārkāpj kopienas vadlīnijas.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tomēr, kā vēsta laikraksts “The Guardian”, uzņēmums vēl nebija izmeklējis, kas tieši noticis ar Adrianas kontu.
Meitenes nāve raisījusi jaunas prasības Lielbritānijas mediju uzraudzības regulatoram “Ofcom” stingrāk vērsties pret kaitīgu saturu sociālajos tīklos un pārbaudīt, kā platformu algoritmi lietotājiem iesaka video.
“Ofcom” vadītāja Melānija Dousa, uzrunājot parlamenta deputātus, kritizēja lielo sociālo mediju uzņēmumu pieeju lietotāju drošībai. Viņa norādīja, ka uzņēmumi pārāk lēni atzīst riskus, tostarp bērnu ievilināšanu bīstamās situācijās un algoritmu lomu pašnāvību un paškaitējuma satura izplatīšanā.
Koronere gatavo ziņojumu par pasākumiem, kas varētu palīdzēt novērst līdzīgus nāves gadījumus nākotnē. To paredzēts nosūtīt vairākām institūcijām, tostarp “Ofcom”. Jūnijā regulators sāka atsevišķu izmeklēšanu par to, vai “TikTok” pilda savus juridiskos pienākumus bērnu aizsardzībā pret kaitīgu saturu.
Līdzīgs gadījums Lielbritānijā notika jau iepriekš
Adrianas nāve atgādinājusi par 14 gadus vecās Mollijas Raselas traģēdiju. Arī viņa nomira pēc tam, kad sociālajos tīklos, tostarp “Instagram”, bija saskārusies ar pašnāvību un paškaitējumu atspoguļojošu saturu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Mollijas vārdā izveidotais labdarības fonds “Molly Rose Foundation”, kas iestājas par drošāku sociālo mediju vidi, Adrianas nāvi nodēvējis par postošu traģēdiju.
Fonda vadītājs Endijs Berouzs aicinājis “Ofcom” nekavējoties sākt izmeklēšanu par “TikTok” algoritmu un tā lomu kaitīga satura izplatīšanā.
Viņš norādīja, ka aptuveni trīs ceturtdaļas pusaudžu, kuri joprojām saskaras ar augsta riska saturu par pašnāvību, paškaitējumu un depresiju, ar to sastapušies tieši “TikTok”.
Trešdaļa bērnu saskārusies ar kaitīgu saturu
“Molly Rose Foundation” 2026. gada vasarā veiktajā aptaujā, kurā piedalījās 1825 bērni no 21 Lielbritānijas skolas, atklājās, ka trešdaļa aptaujāto nedēļā pirms aptaujas bija saskārusies ar augsta riska saturu par pašnāvību, paškaitējumu, depresiju vai ēšanas traucējumiem kādā no lielākajām sociālo mediju platformām.
Savukārt 7% aptaujāto bērnu bija redzējuši saturu, kas pašnāvnieciskas domas attēloja kā normālas, pievilcīgas vai pat stilīgas.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Adrianas gadījums no jauna aktualizējis jautājumu par to, cik efektīvi sociālie tīkli spēj pasargāt nepilngadīgos no potenciāli bīstama satura un cik liela atbildība par bērnu drošību jāuzņemas pašām platformām.