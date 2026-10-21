Trampa īpašais sūtnis Vitkofs ieradies Sanktpēterburgā, lai tiktos ar Putinu
ASV īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs ieradies Krievijas otrajā lielākajā pilsētā Sanktpēterburgā, kur viņam paredzēta tikšanās ar Krievijas vadoni Vladimiru Putinu.
Sarunas notiek dienu pēc Vitkofa tikšanās Oslo ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, kurā piedalījās arī Norvēģijas premjerministrs Jūnass Gārs Stēre un Somijas prezidents Aleksandrs Stubs. ASV amatpersona iepriekš sarunas raksturoja kā “produktīvas un konstruktīvas”.
Pirms tikšanās ar Putinu Vitkofs Oslo apsprieda ar Zelenski, Stēri un Stubu iespējamos soļus ceļā uz mieru. Zelenskis paziņoja, ka Ukraina un tās Eiropas partneri ir sagatavojuši priekšlikumus un vēlas, lai ASV tos nodotu Krievijai.
“Mums ir skaidras idejas par to, kā panākt mieru. Šajos centienos esam vienoti ar Eiropas partneriem un vēlamies, lai amerikāņi šīs idejas nodotu Krievijai,” viņš sacīja.
Zelenskis uzsvēra, ka būtu svarīgi sarīkot Ukrainas, ASV un Krievijas līderu tikšanos, lai risinātu jautājumus, par kuriem var vienoties tikai valstu vadītāji. Oslo apspriesti arī iespējamie pēckara drošības garantiju modeļi, kas būtu līdzīgi NATO līguma 5. pantam, kā arī enerģētikas infrastruktūras aizsardzība.
Panākts "reāls progress", norāda Somijas prezidents
Stēre norādīja, ka Putina un Vitkofa tikšanās “varētu pavērt ceļu uz līderu līmeņa sanāksmi”. Viņš arī uzsvēra, ka Eiropai ir jābūt klāt sarunās par kara izbeigšanu. “Zelenskis lūdza Norvēģiju un Somiju organizēt tikšanos pašreizējo diplomātisko centienu ietvaros — Ukrainai izšķirošā brīdī,” iepriekš pavēstīja Norvēģijas premjers. “Esmu gandarīts, ka kopā ar prezidentu Aleksandru Stubu varam šo tikšanos uzņemt Oslo.”
Stubs pēc sarunām sacīja, ka panākts “reāls progress”, taču sīkākus priekšlikumus neatklāja. Viņš norādīja, ka publiskajā telpā ir “daudz trokšņa”, bet sarunas tehniskajā līmenī virzās uz priekšu. Pēc viņa teiktā, panākta vienošanās par vairākiem būtiskiem drošības un ekonomikas jautājumiem, pie kuriem strādājušas Eiropas, Ukrainas un ASV amatpersonas.
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Attiecības starp Kijivu un Vašingtonu Trampa iepirktās dīzeļdegvielas dēļ ir saasinājušās
Tikšanās notika laikā, kad saasinās attiecības starp Kijivu un Vašingtonu. Ukraina paudusi bažas, ka ASV kavē Eiropas valstu apmaksāto “Patriot” pretgaisa aizsardzības raķešu piegādi un izmanto militāro palīdzību, kā arī piekļuvi tehnoloģijām, lai panāktu Ukrainas triecienu pārtraukšanu Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. ASV valsts sekretārs Marko Rubio atzina, ka raķetes, iespējams, vēl nav piegādātas, taču uzsvēra, ka Vašingtona nav apzināti liegusi atbalstu Ukrainai.
Pēc sarunām Zelenskis pateicās ASV par izlūkošanas informācijas apmaiņas atsākšanu. “Esam pateicīgi, ka izlūkošanas informācija tagad darbojas,” viņš sacīja, skaidrojot, ka brīdinājumi par Krievijas ballistisko raķešu uzbrukumiem ir īpaši svarīgi civiliedzīvotājiem. Ukraina cer uz risinājumu arī saistībā ar “Starlink” satelītsakaru tīklu, kura ātruma ierobežojumi, pēc Ukrainas militārpersonu teiktā, ietekmējuši tā izmantošanu.
Vitkofs uz preses konferenci Oslo neieradās
Vitkofs uz preses konferenci Oslo neieradās. Jautāts par viņa prombūtni, Stēre atbildēja: “Šī ir politisko līderu preses konference.” ASV prezidenta Donalda Trampa znots Džareds Kušners sarunām pieslēdzās attālināti.
Tramps tikmēr atkārtoti aicinājis Kijivu vienoties ar Maskavu. “Ir pienācis laiks Ukrainai izbeigt šo karu,” viņš sacīja, piebilstot, ka Zelenskim “jāgrib izbeigt šo karu”. Zelenskis savukārt uzsvēris, ka jebkurās sarunās par Ukrainas nākotni pašai Ukrainai jābūt pie sarunu galda. “Ja tiek lemts par Ukrainu un mūsu nākotni, tas ir pieņemami tikai tad, ja esam pie sarunu galda,” viņš sacīja.
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Krievija turpina uzbrukumus Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai un citām pilsētām. Ukrainas amatpersonas ziņoja, ka otrdienas triecienos gājuši bojā vismaz desmit cilvēki, bet naktī uz trešdienu uzbrukumā pie Harkivas dzīvību zaudējuši vēl divi. Maskava līdz šim nav publiski komentējusi Oslo sarunās apspriestos priekšlikumus; Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs vien norādījis, ka Kremlis uzklausīs Vitkofa piedāvājumu, vienlaikus izslēdzot “jebkādas politiskas piekāpšanās”.