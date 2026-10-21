Rubio pozitīvi vērtē sarunas ar Zelenski, taču atzīst grūtības izbeigt karu Ukrainā
ASV prezidenta Donalda Trampa īpašā sūtņa Stīva Vitkofa sarunas Oslo ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski bija pozitīvas, trešdien apliecināja ASV valsts sekretārs Marko Rubio.
"Tās bija pozitīvas, nekā negaidīta, nekā pārsteidzoša, un tagad, bruņojies ar šīm idejām, viņš [Vitkofs] varēs doties uz Sanktpēterburgu un dalīties ar tām ar Krievijas pusi, un redzēsim, vai mums izdosies panākt kādu progresu," runājot vizītes gaitā Indijā, sacīja Rubio.
Viņš gan arī atzina, ka pastāv grūtības, kas saistītas ar Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara izbeigšanu. "Šīs lietas ir sarežģītas, un, ja šis karš būtu viegli atrisināms, tas jau sen būtu atrisināts," viņš teica.
Rubio arī uzstāja, ka Baltajam namam nebija iepriekšējas informācijas par ātruma samazināšanu Īlona Maska uzņēmuma "SpaceX" nodrošinātajiem satelītsakariem, ko Ukraina izmanto operācijās pret Krievijas agresiju. "Prezidentam nav nekāda sakara ar lēmumiem, ko pieņem [satelītsakaru sistēmas] "Starlink" un "Starshield", kā arī pats Maska kungs," klāstīja Rubio.
"Tas ir privāts uzņēmums. Prezidents to nevada un nevar dot tam norādījumus darīt kaut ko. Es jums saku - iepriekšējas informācijas nebija."
Tramps noliedzis, ka būtu devis rīkojumu samazināt "Starshield" ātrumu, pēc tam, kad Masks, kura uzņēmums "SpaceX" to izstrādāja, bija paziņojis, ka šāds rīkojums varētu būt nācis tikai no Baltā nama.
Taču laikraksts "Wall Street Journal" otrdien ziņoja, ka tieši Masks bija devis rīkojumu samazināt ātrumu militārās klases "Starlink" versijai.
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Rubio žurnālistiem Mumbajā sacīja, ka Vašingtona "vairs neaizstāvēsies šajā jautājumā". "Ja nebūtu ASV palīdzības, arī Trampa administrācijas laikā, šobrīd Ukrainas vispār nebūtu," apgalvoja Rubio. "Ukraina kā suverēna valsts nepastāvētu."