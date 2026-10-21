Kims Čenuns esot miris? Ziemeļkoreja reaģē uz baumām ar jaunām diktatora fotogrāfijām
Pēc tam, kad sociālajos tīklos izplatījās ziņas par Ziemeļkorejas līdera Kima Čenuna iespējamo nāvi smagas smadzeņu asiņošanas dēļ, valsts oficiālie mediji publiskojuši jaunus fotoattēlus, kuros diktators redzams kopā ar savu meitu.
Ziemeļkorejas valsts ziņu aģentūra KCNA otrdien, 20. oktobrī, publicējusi fotogrāfijas, kurās 42 gadus vecais Kims Čenuns redzams apmeklējam apģērbu un apavu izstādi Phenjanā. Kā vēsta aģentūra, vizīte notikusi pirmdien, 19. oktobrī.
Attēlos Ziemeļkorejas līderis aplūko izstādē piedāvātās preces, tostarp apģērbu un apavus, un sarunājas ar amatpersonām. Viņu pavada arī meita Kima Džu E, kura pēdējos gados arvien biežāk redzama tēva oficiālajās vizītēs.
Jauno fotogrāfiju publicēšana seko skaļām baumām, kas nedēļas nogalē izplatījās sociālajos tīklos. ASV dzīvojošais Ķīnas disidents Sje Vaņdzjuņs, kurš sevi dēvē par Ķīnas Demokrātiskās partijas priekšsēdētāju, apgalvoja, ka Kims Čenuns piedzīvojis smagu asinsizplūdumu smadzenēs un nonācis komā.
Saskaņā ar viņa izplatīto informāciju Ziemeļkorejas līderis it kā steidzami nogādāts Pekinas Savienības Medicīnas koledžas slimnīcā, jo Ziemeļkorejā neesot bijis iespējams nodrošināt nepieciešamo ārstēšanu.
Disidents vēlāk nāca klajā ar vēl skaļāku apgalvojumu — Kims Čenuns esot miris, bet viņa mirstīgās atliekas slepeni nogādātas atpakaļ Ziemeļkorejā. Viņš arī apgalvoja, ka Phenjanas varasiestādes cenšoties slēpt līdera nāvi no sabiedrības.
Ziemeļkorejas oficiālie mediji baumas tieši nav komentējuši, taču publiskotie fotoattēli liecina, ka diktators turpina pildīt savus pienākumus. Vienlaikus jāņem vērā, ka Ziemeļkorejas stingrās informācijas kontroles dēļ nav iespējams neatkarīgi pārbaudīt visus valsts mediju sniegtos datus par līdera gaitām.
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Šī nav pirmā reize, kad pasaulē izplatās runas par Kima Čenuna iespējamo nāvi. Līdzīgas spekulācijas par viņa veselības stāvokli parādījās arī 2020. gadā, kad diktators uz vairākām nedēļām pazuda no sabiedrības redzesloka.