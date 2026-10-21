Vašingtona neatkāpjas no savas prasības - Zelenskim Oslo sarunās nodots skaidrs vēstījums
ASV izdevuma "Axios" avoti ziņo, ka sarunās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski Oslo ASV prezidenta īpašais sūtnis Džareds Kušners turpināja uzstāt uz Ukrainas uzbrukumu pārtraukšanu Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām.
Otrdien Norvēģijas galvaspilsētā notika tikšanās, kurā piedalījās Zelenskis, Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs, Norvēģijas premjerministrs Jūnass Gārs Stēre un Somijas prezidents Aleksandrs Stubs. Kušners tajā piedalījās, izmantojot videokonferenci.
ASV varasiestādes paziņojušas, ka Kijivai jāpārtrauc uzbrukumi Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, jo tas palīdzēšot samazināt dīzeļdegvielas cenas. Pirms tam Vašingtona vienojās ar Maskavu par vairāku dīzeļdegvielas partiju piegādi pasaules tirgum, kuras cena strauji pieauga ASV un Izraēlas kara ar Irānu dēļ.
Ukraina uz dažām dienām pārtrauca uzbrukumus Krievijas naftas infrastruktūrai, taču tos atsāka, jo Krievija turpināja mērķtiecīgi apšaudīt Ukrainas enerģētikas objektus.
Kā norādīts "Axios" publikācijā, Kušners atkal uzstāja, ka Kijivai jāpiekrīt uzbrukumu pārtraukšanai. "Džareds izteicās ļoti tieši," raksta izdevums.
Trešdien Vitkofs dosies uz Krieviju, lai nodotu dažus jaunus miera priekšlikumus, kas tika izteikti sarunās Oslo. Par to būtību nav ziņots.
Saskaņā ar "Axios" informāciju Vašingtonā cer, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins būs vairāk noskaņots uz kompromisiem pēc dīzeļdegvielas darījuma noslēgšanas ar ASV.