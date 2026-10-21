Igaunijā starp Tallinu un Tartu kursējošajos vilcienos atvērs kafejnīcas
Foto: Shutterstock
Brauciens ar vilcienu kļūs ērtāks un gardāks – kaimiņvalstī ievieš jaunumu.
Pasaulē

Igaunijā starp Tallinu un Tartu kursējošajos vilcienos atvērs kafejnīcas

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Elektrovilcienos, kas kursē starp Tallinu un Tartu, tiks atvērtas kafejnīcas, paziņoja ar zīmolu "Elron" strādājošais Igaunijas valsts pasažieru vilcienu operators "Eesti Liinirongid".

Igaunijā starp Tallinu un Tartu kursējošajos vilci...

Konkursā par "Elron" vilcienu kafejnīcu loģistikas un ēdināšanas partneri izraudzīts uzņēmums "Maitseelamused", kura īpašnieks ir šefpavārs un televīzijas personība Joels Ostrats.

Kafejnīcas tiks atvērtas jaunajos elektrovilcienos "Škoda", kas drīzumā sāks kursēt starp Tallinu un Tartu.

Vilcienu kafejnīcu ēdienkartē būs karstie un aukstie dzērieni, kā arī sviestmaizes, salāti, uzkodas un deserti.

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