"Kenediju lāsta" runas uzvirmo pēc Roberta Kenedija mazmeitas Kailas agrās nāves
42 gadu vecumā mirusi Kaila Kenedija, bijušā ASV ģenerālprokurora un senatora Roberta F. Kenedija un viņa sievas Etelas Kenedijas mazmeita. Viņas nāves cēlonis pagaidām nav noskaidrots.
🕊️ Robert F. Kennedy's granddaughter Kyle Kennedy has died at 42. What we know: https://t.co/QOVdthArcA https://t.co/8klrtWfMHV— TMZ (@TMZ) October 20, 2026
Kaut gan Kaila Frānsis Kenedija mirusi jau 21. septembrī savās mājās Masačūsetsas štata Vestvudā, ziņas par viņas nāvi publiskotas tikai tagad. Miršanas apliecībā norādīts, ka sievietes tiešais nāves cēlonis vēl tiek noskaidrots, bet nāves apstākļi tiek izmeklēti.
2020. gadā Kaila guva smagu muguras smadzeņu traumu, kuras dēļ viņa kļuva paralizēta. Nelaime viņu motivēja kļūt par cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesību aizstāvi. Balstoties uz savu pedagoģes pieredzi, viņa īpašu uzmanību pievērsa bērniem no nelabvēlīgas vides un cilvēkiem ar invaliditāti, un viņa liecināja Masačūsetsas štata Pārstāvju palātā par šādu cilvēku diskrimināciju veselības aprūpes iestādēs.
Jau pirms tam Kailas dzīvi bija satricinājuši vairāki smagi zaudējumi. Viņas vectēvu, toreiz ASV prezidenta amata kandidātu Robertu Kenediju 1968. gadā nošāva palestīniešu terorists Sirhans Sirhans, kurš joprojām izcieš mūža ieslodzījumu, viņas tēvs Maikls Kenedijs 1997. gadā guva nāvējošas traumas pēc ietriekšanās kokā slēpošanas negadījumā, bet viņas pašas jaundzimusī meitiņa Džosija 2014. gadā nomira dažas dienas pēc piedzimšanas.
Kailas Kenedijas nāve atkal pievērsusi uzmanību vienam no pazīstamākajiem stāstiem Amerikas politiskajā vēsturē — tā dēvētajam “Kenediju lāstam”, kad vienu no ASV slavenākajām dzimtām piemeklē šķietami viena traģēdija pēc otras.
Vērts pieminēt slavenākos Kenediju dzimtas pārstāvji, kuru dzīvība aprāvusies krietni pāragri. Šeit jāsāk ar Džozefa Patrika Kenedija seniora (1888-1969) un Rouzas Ficdžeraldas (1890-1995) ģimeni, jo tieši to tradicionāli pieņemts uzskatīt par mūsdienu Kenediju klana sākumu, kaut gan Kenedija senči ieceļoja no Īrijas jau 19. gadsimta vidū. No viņu deviņiem bērniem četri dzīvību zaudēja krietni jauni, turklāt divi no viņiem uz visiem laikiem ierakstīti ASV vēsturē.
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Traģēdijas apēnoja Kenediju dzimtu jau pirmsākumos
1944. gada 12. augustā 29 gadu vecumā gāja bojā Kenediju vecākais dēls Džozefs Patriks Kenedijs jaunākais, kad Otrā pasaules kara laika misijas laikā lidmašīnā uzsprāga sprāgstvielas.
1948. gada 13. maijā 28 gadu vecumā aviokatastrofā Francijā gāja bojā Kenediju otrais bērns Ketlīna Kavendiša. Viņas vīru Viljamu Kavendišu 26 gadu vecumā 1944. gada 9. septembrī Beļģijā nošāva vācu snaiperis nieka piecus mēnešus pēc kāzām.
1963. gada 22. novembrī 46 gadu vecumā Dalasā tika nošauts ASV prezidents Džons Ficdžeralds Kenedijs. Pirms tam viņš traģiski zaudēja divus bērnus — 1956. gada 23. augustā meitiņa Arabella nomira piedzimšanas laikā, bet 1963. gada 9. augustā divu dienu vecumā nomira dēliņš Patriks Buvjē Kenedijs. 1999. gada 16. jūlijā, savā pilotētajā lidmašīnā lidojot uz māsīcas kāzām, 38 gadu vecumā Atlantijas okeānā gāja bojā viņa dēls Džons Ficdžeralds Kenedijs juniors ar savu sievu Kerolainu Besetu-Kenediju un viņas māsu.
1968. gada 6. jūnijā 42 gadu vecumā no iepriekšējā dienā gūtajiem ievainojumiem nomira ASV senators un demokrātu partijas kandidāts cīņā par nomināciju ASV prezidenta vēlēšanās Roberts Frānsiss Kenedijs. 1984. gada 25. aprīlī 28 gadu vecumā no narkotiku pārdozēšanas nomira viņa dēls Deivids Kenedijs, 1997. gada 31. decembrī 39 gadu vecumā slēpošanas negadījumā gāja bojā Maikls Kenedijs, kurš ar citiem spēlēja amerikāņu futbolu uz slēpēm un nelietoja ķiveri brīdī, kad nejauši ietriecās kokā.
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Kaut gan Kenediju dzimtas jaunākais bērns Edvards Kenedijs (1932-2009) nodzīvoja līdz sirmam vecumam, viņš 1964. gadā izdzīvoja lidmašīnas katastrofā, kurā gāja bojā divi citi cilvēki, bet 1967. gadā cieta autokatastrofā, ar automašīnu iebraucot dīķī, un viņa līdzbraucēja gāja bojā. Kenedijs izpeldēja un pameta avārijas vietu, atstājot 28 gadus veco Mēriju Džo Kopekniju automašīnā, un par notikušo ziņoja tikai nākamajā dienā, kad sievietes līķis jau bija atrasts. Tā kā viņš bija ASV senators, notikušais izraisīja lielu skandālu, taču Kenedijs izspruka no cietumsoda. Televīzijā pārraidītajā uzrunā viņš atzina, ka pats sev jautājis, vai pār visiem Kenedijiem patiešām nav “kaut kāds briesmīgs lāsts”. 2011. gada 16. septembrī ar sirdslēkmi 51 gada vecumā fitnesa klubā nomira viņa meita Kara.
Nelaimes skārušas arī citus
Arī nākamās paaudzes piedzīvoja smagus zaudējumus. 2014. gada 26. septembrī savā piedzimšanas dienā nomira Roberta Kenedija mazmazmeita Džozefīne, 2019. gadā 1. augustā 22 gadu vecumā no narkotiku pārdozēšanas nomira Roberta Kenedija mazmeita Serša Kenedija Hila, bet 2020. gada 2. aprīlī Česapīka līcī kanoe izbrauciena laikā noslīka viņa mazmeita Meiva Kenedija Makīna ar savu astoņus gadus veco dēlu Gideonu. Savukārt 2025. gada 30. decembrī 35 gadu vecumā no akūtas mieloleikozes nomira Džona Kenedija mazmeita Tatjana Šlosberga.
Traģēdijas skārušas arī citus Kenediju klana locekļus. 1955. gada 3. oktobrī aviokatastrofā gāja bojā Roberta Kenedija sievas Etelas vecāki, 1973. gada 23. janvārī 24 gadu vecumā aviokatastrofā gāja bojā Džona Kenedija atraitnes Žaklīnas Kenedijas padēls Aleksandrs Onasis, kamēr viņa bija precējusies ar grieķu magnātu Aristoteli Onasi. 1974. gada 23. janvārī uz savas mājas sliekšņa ar mačeti tika zvēriski nogalināta 56 gadus vecā Atālija Lindslija, kura bija Džozefa Kenedija potenciālā līgava pirms viņa traģiskās nāves Otrajā pasaules karā. Savukārt 2012. gada 16. maijā 52 gadu vecumā pakārās Roberta Kenedija dēla, tagadējā ASV veselības ministra Roberta Kenedija juniora bijusī sieva Mērija Ričardsone Kenedija.
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Tomēr nav ticamu statistisku pētījumu, kas pierādītu, ka Kenediju dzimtā priekšlaicīgas nāves gadījumu īpatsvars būtu lielāks nekā citās līdzīga lieluma un sociālā stāvokļa ģimenēs. Kenediji ir ārkārtīgi plaša dzimta, un viņu politiskā ietekme nozīmē arī lielāku politiskās vardarbības iespēju, pastiprinātu plašsaziņas līdzekļu uzmanību un citus ar sabiedrisko dzīvi saistītus riskus. Taču Kenediju klana slava Amerikas sabiedrībā katru jaunu traģēdiju neizbēgami pārvērš par daļu no “lāsta” stāsta, kāds diez vai varētu izveidoties citu amerikāņu ģimenei.