Tramps pastiprina uzbrukumu Zelenskim: "Laiks Ukrainai izbeigt karu!"
ASV prezidents Donalds Trampa pastiprinājis uzbrukumus Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim, paziņojot, ka viņam beidzot ir jāpārtrauc karš ar Krieviju, kamēr Ukraina Amerikai nav devusi neko, nesot tikai milzu zaudējumus un nepatikšanas. To viņš Baltajā namā paziņojis laikā, kad Zelenskis Oslo ticies ar Trampa īpašo sūtni Stīvu Vitkofu, kurš nesen Maskavā atklāti sajūsminājās par Kremļa diktatoru Vladimiru Putinu.
Jāpiebilst, ka Zelenskis preses konferencē, kurā piedalījās Norvēģijas premjerministrs Jūnass Gārs Stēre un Somijas prezidents Aleksandrs Stubs, paziņoja, ka tikšanās noritējusi konstruktīvi. Atbildot uz žurnālista jautājumu, vai Ukraina zaudē karu, ņemot vērā saspīlētās attiecības ar Trampu, Zelenskis atbildēja, ka viņa valsts karu nezaudē, bet zaudē "cilvēkus un laiku". Savukārt Stēre un Stubs apstiprināja, ka trešdien Vitkofs Sanktpēterburgā tiksies ar Krievijas vadību, bet neprecizēja, vai Vitkofs tur kārtējo reizi tiksies ar Putinu.
Uzrunājot žurnālistus Baltā nama Ovālajā kabinetā, Tramps paziņoja, ka asiņaino karu ir jāizbeidz tieši Ukrainai, turpretim Putins gribētu konfliktu nokārtot. “Krievija ir liela mašīna, un tā turpina virzīties uz priekšu,” paziņoja Tramps, piebilstot, ka Krievija jau sagrābusi daudz teritoriju un karu nedēļu turpina iekarot aizvien vairāk. “Viņiem ir neierobežots cilvēku klāsts.”
Viņš arī apsūdzēja Ukrainu, ka tā ir tikai ņēmusi, bet neko labu nav devusi. “Mēs Ukrainai esam devuši ļoti daudz. Pretī neesam saņēmuši pilnīgi neko, izņemot problēmas, nāvi un milzīgus finansiālus zaudējumus,” sacīja Tramps. “Mēs neko neesam saņēmuši pretī, izņemot augstas dīzeļdegvielas cenas... Gadu gaitā mēs Ukrainai, iespējams, esam piešķīruši vairāk naudas nekā gandrīz jebkurš cits – simtiem miljardu dolāru, mēs neko nesaņēmām pretī. Amerikāņu nodokļu maksātājiem tas ir apnicis.”
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Vēl viņš piebilda, ka Krievija būtu uzvarējusi karā vienas dienas laikā, ja kāds "ļoti stulbs" ģenerālis nebūtu novirzījis pa šoseju uz Kijivu braucošo milzīgo tanku kolonnu nost no ceļa, kur tie iestiga dubļos.
Trump tells a bizarre story about 1,000 Russian tanks supposedly being four hours away from conquering Ukraine, only for an incompetent general to lead them off a perfectly good motorway and into a muddy field. Has anybody got any idea what he’s talking about? https://t.co/94bEW5izTc— Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) October 20, 2026
Patiesībā aina bija pilnīgi cita, kara pirmajās dienās uz Kijivu vedošās šosejas bija nosētas ar likvidēto krievu okupantu kara tehniku, un nekāda ātrā uzvara nebūtu notikusi.
The Zhytomyr Highway, west of Kyiv. The Battle of Kyiv, 2022. Yes, this is just one of the many, horrifyingly many, charred graveyards left behind by Russian military columns destroyed and burned by Ukrainian forces. Back then, those columns were literally surrounding Kyiv from multiple directions. I remember how, at another location along the same highway, closer to the city, there were entire junkyards of destroyed Russian military vehicles and wreckage. It seemed like there was an overturned tank with its turret blown off every ten meters. And now they're trying to sell you this catastrophic defeat of Russia's elite forces outside Kyiv as some kind of "Oh, the Russian tanks just took a wrong turn and got stuck in the mud. Otherwise, they would've taken Kyiv in a matter of hours." Please, don't let anyone make morons of you. https://t.co/vsohl7vJ2u— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) October 18, 2026
Viņa izteikumi radīja iespaidu, ka Ukrainai ir jāizbeidz pretoties un jādod Putinam viss, ko viņš vēlas. “Ukrainai ir jāgrib izbeigt šo karu. Zelenskim ir jāgrib izbeigt šo karu. Un, ja viņš to negrib, es domāju, ka sekas būs ļoti sliktas.” “Mēs vēlamies, lai Zelenskis panāktu vienošanos. Viņš to var izdarīt. Viņš varēja panākt vienošanos jau pirms diviem gadiem, kad mums bija tā nelielā saruna Ovālajā kabinetā.”
Šeit viņš atsaucās uz skandalozo tikšanos 2025. gada 28. februārī, kad saaicināto žurnālistu klātbūtnē Tramps un viceprezidents Džeimss Venss strostēja Zelenski, apvainoja viņu nepateicībā, stāstīja, ka viņam “neesot kāršu” un viņš grasoties riskēt ar Trešo pasaules karu, kamēr Trampu atbalstošais žurnālists Braiens Glens pat atļāvās pārmest Zelenskim, kādēļ viņš nav ieradies uzvalkā.
Reporter Brian Glenn to Zelensky : “Why don’t you ever wear a suit? Do you own a suit?” Zelensky : “ I will wear a costume when this war will finish. Maybe something like yours. Maybe something better. Maybe something cheaper.” #Zelensky #presidenttrump #Trump #ukraine https://t.co/M6UueMFkDj— Bruce (@Bruce88818) February 28, 2025
Pēc tam, kad 2025. gada augustā Tramps atplestām rokām uzņēma Putinu, gandarītais Braiens Glens saņēma degvīna pudeli kā dāvanu no krievu propagandista.
Tramps turpināja neskaitāmas reizes minēt frāzi “noslēgt darījumu”, ko Zelenskim vajadzējis jau sen izdarīt, izpildot Putina prasības. “Nedomāju, ka [Ukrainas] iedzīvotāji vēl ilgi izturēs,” paziņoja Tramps, kamēr Krievija pēdējā laikā pastiprinājusi triecienus Ukrainas pilsētu civilajai infrastruktūrai, cenšoties panākt, lai līdz ziemai iedzīvotāji paliktu bez elektrības, apkures, dzeramā ūdens, kanalizācijas un citiem izdzīvošanai nepieciešamajiem civilizācijas labumiem.
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Kārtējo reizi palieloties, ka viņš “izbeidzis astoņus karus”, Tramps atkārtoja veco tēzi, ka bija domājis, ka šis karš būšot visvienkāršākais. Savā vēlēšanu kampaņā Tramps solīja karu izbeigt vienā dienā, taču kopš atgriešanās Baltajā namā viņš nevienu sliktu vārdu nav teicis par kara sācēju Putinu, pat sarūpējot viņam dažādus labumus, savukārt nežēlojot nopēlumus Zelenskim.
19. oktobrī Tramps aizrunājās pat tiktāl, ka Krievija attiecībā uz Ukrainu esot izturējusies “labi” un “neko daudz neesot nodarījusi” valstij, kuru tā plosa kopš 2014. gada, bet kopš 2022. gada 24. februāra jau atklāti ar asiņainu invāziju. Dažas dienas iepriekš viņš paziņoja, ka Ukrainai laiks izvēlēties citu prezidentu, kurš "noslēgtu vienošanos".
“Atklāti sakot, Krievija attiecībā uz Ukrainu ir izturējusies labi. Tā neko daudz nav nodarījusi,” Tramps pirmdien paziņoja žurnālistiem. ASV prezidents šos izteikumus pauda dienā, kad Krievijas dronu uzbrukumā Harkivas apgabala Nova Vodolahas centrālajam parkam gaišā dienas laikā tika nogalināti seši cilvēki, tostarp trīs bērni, no kuriem viens bija zīdainis. Vietējie mediji vēsta, ka gadu vecās meitenītes māte nomira slimnīcā no ievainojumiem. 15 cilvēki, tostarp 7 bērni, tika ievainoti.
Savukārt iepriekšējā naktī Krievija bija uzbrukusi Kijivai ar vairāk nekā desmit ballistiskajām raķetēm un apšaudījusi gandrīz 30 kritiski svarīgus enerģētikas infrastruktūras objektus visā Ukrainā, taču Tramps par to visu nebilda ne vārda, norāda “Kyiv Independent”. Tā vietā viņš izvēlējās slavēt Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu par atturību gan Ukrainā, gan Irānā. Naktī uz otrdienu Krievija uzbruka Ukrainai ar 165 droniem, tostarp 105 reaktīvajiem lidrobotiem, ziņo Ukrainas Gaisa spēki. Trampa uzslavu iedvesmota, Krievija turpināja arī slepkavot Ukrainas civiliedzīvotājus, naktī uz otrdienu nogalinot vēl četrus cilvēkus, otrdien paziņojušas Ukrainas varasiestādes. Kijivas apgabala Obuhivas rajonā nogalināti trīs cilvēki, un viens cilvēks nogalināts Zaporižjā.
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Tramps pēdējā laikā ir pastiprinājis savu retoriku pret Ukrainu, apsūdzot to nepateicībā. “Mēs Ukrainai esam devuši daudz. Viņi mums nav devuši neko. Atcerieties to,” Tramps pirmdien paziņoja žurnālistiem.
Tuvojoties ASV Kongresa vidustermiņa vēlēšanām, Tramps ir krasi mainījis savu nostāju par labu Maskavai, acīmredzot cenšoties panākt degvielas cenu samazināšanos ASV. Neraugoties uz gadiem ilgi spēkā esošajām ASV sankcijām pret Krievijas energoresursiem, 9. oktobrī viņš paziņoja par plānu iegādāties Krievijas dīzeļdegvielu. Tāpat Tramps pieprasīja Ukrainai pārtraukt uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām.
Abu ASV lielāko politisko partiju likumdevēji un Trampa kritiķi norādīja, ka galvenais naftas cenu straujā kāpuma iemesls pasaulē ir karš Irānā. Viņi nosodīja vienošanos, uzskatot, ka tā faktiski ir atlīdzība Maskavai laikā, kad Krievija turpina nežēlīgi apšaudīt Ukrainas pilsētas un enerģētikas infrastruktūru.