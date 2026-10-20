Krievijas satelīts provokatīvi bīstami pietuvojies Eiropas kosmosa kuģim
Nedēļas nogalē Krievijas satelīts izplatījumā nonācis tikai 100 metru attālumā no Eiropas komerciālā kosmosa kuģa, kas sniedz atbalstu Ukrainas bruņotajiem spēkiem, raisot bažas par Maskavas darbībām kosmosā, liecina orbītas izsekošanas dati.
BIG: A Russian military satellite, Kosmos 2612, has been maneuvering to within 136 meters of the U.S.-registered ICEYE-X36 radar imaging satellite, according to satellite trackers, with a closer pass of about 48 meters predicted for Monday. Dutch satellite tracker Marco Langbroek said a series of maneuvers since September 30 were designed to match the satellite’s orbit with ICEYE-X36’s. Astronomer Jonathan McDowell called it the first known case of an active satellite making an uninvited close approach to another active satellite in low Earth orbit. ICEYE, a Finnish company, has supplied radar imagery to Ukraine since 2022, though it is unclear whether this satellite serves Ukraine. There are no signs of damage so far, and Russia’s intentions remain unclear. https://t.co/fiSogLV6bu— Clash Report (@clashreport) October 18, 2026
Krievija aprīlī palaida militāro satelītu "Kosmos-2612" zemā Zemes orbītā. Septembra beigās tas sāka mainīt kursu un galu galā nonāca tajā pašā orbītā, kurā atrodas ICEYE-X36 - satelīts, ko saskaņā ar līgumu ar ASV izmanto Somijas uzņēmums ICEYE.
Kā liecina ziņu aģentūras AFP analizētie orbītas izsekošanas dati, 18. oktobrī abi kosmosa kuģi atradās 100 metru attālumā viens no otra. "Nav nekāda iemesla, kāpēc tam būtu bijis jāveic šāds manevrs un jāpietuvojas tik tuvu ICEYE satelītam, ja tas būtu darīts ar labvēlīgu nolūku," AFP sacīja Stratēģisko un starptautisko pētījumu centra kosmosa drošības speciālists Kleitons Svoups.
Šis incidents ir piesaistījis kosmosa ekspertu uzmanību, kas norāda, ka šāda pietuvošanās var tikt izmantota, lai pārbaudītu, novērotu vai traucētu citu satelītu darbību. Lai gan Krievijas satelīti jau iepriekš ir lidojuši tuvu citu valstu kosmosa kuģiem, eksperti norāda, ka šajā gadījumā zīmīgi ir vairāki faktori.
"Tieši faktoru kopums padarīja šo notikumu tik satraucošu," norādīja Svoups. Krievijas satelīts ne tikai pietuvojās Somijas kosmosa kuģim, bet arī apzināti pielāgoja savu orbītu, lai tā precīzi atbilstu tam, viņš piebilda.
ICEYE satelītu grupa nodrošina arī attēlus un kosmosa izsekošanas datus, ar ko tiek atbalstīta Ukraina cīņā pret Krievijas agresiju. Kā AFP apliecināja ICEYE pārstāvis, uzņēmums ir informēts par šo incidentu un "rūpīgi seko līdzi" norisēm.
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ICEYE satelīti izmanto radara tehnoloģiju, kas spēj uzņemt Zemes virsmas attēlus naktī un caur mākoņu segumu, tādējādi padarot tos īpaši vērtīgus militārajai izlūkošanai.
Pirmdienas rītā "Kosmos-2612" attālinājās no ICEYE-X36, un abus satelītus atkal šķīra vairāki kilometri.