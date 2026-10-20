Ar naftu bagātā Alberta apbēdina Trampu un nobalso par palikšanu Kanādā
Ar naftu un citiem dabas resursiem bagātās Albertas provinces iedzīvotāji pārliecinoši nobalsojuši par palikšanu Kanādas sastāvā, noraidot separātistu virzītos priekšlikumu par atdalīšanās procesa sākšanu, kas paredzētu saistoša referenduma rīkošanu. Separātistiem atbalstu bija paudušas ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas amatpersonas, bet pats Baltā nama saimnieks nereti Kanādu dēvēja ar “ASV 51. štatu” un pat izteicis aneksijas draudus.
Saskaņā ar Albertas vēlēšanu komisijas (“Elections Alberta”) datiem, kad saskaitīts vairāk nekā 1,8 miljoni balsu no 81% reģiona, 75,53 procenti atbalsta Albertas palikšanu Kanādas sastāvā, bet šķiršanās procesa sākšanu atbalstīja 24,47 procenti.
Kanādas teritorijas ziņā ceturtā lielākā un iedzīvotāju ziņā piektā visapdzīvotākā province ir bagāta ar naftu, gāzi un daudziem citiem dabas resursiem, nodrošinot vairāk nekā 15% no Kanādas IKP, atpaliekot tikai no Ontārio un Kvebekas. Vēl jāpiebilst, ka šajā provincē ir divu Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubu Edmontonas “Oilers” un Kalgari “Flames” mājvieta.
Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs otrdien paziņoja, ka “tas ir lielisks rezultāts Kanādai”, piebilstot, ka ir “ārkārtīgi priecīgs par Albertas iedzīvotāju izvēli par labu vienotībai”. Balsojumu šā gada sākumā, reaģējot uz iedzīvotāju petīciju, izsludināja provinces premjerministre Danielle Smita. Viņa pati neatbalstīja atdalīšanos, taču atzina, ka sabiedrības vēlme sarīkot balsojumu ir nepārprotama. Smita atzinīgi novērtēja sākotnējos rezultātus, paziņojot: “Albertas iedzīvotāji ir nobalsojuši par spēcīgāku Albertu vienotā Kanādā.”
Smita maijā izsludināja balsojumu pēc tam, kad kāda iedzīvotāju iniciatīvas grupa bija savākusi aptuveni 300 000 parakstu petīcijai, kurā pieprasīja sarīkot juridiski saistošu referendumu par Albertas atdalīšanos no Kanādas. Vēlēšanu biļetenā iekļautais galvenais jautājums bija formulēts šādi: “Vai Albertai jāsaglabā Kanādas provinces statuss, vai arī Albertas valdībai jāsāk Kanādas konstitūcijā paredzētais juridiskais process, lai sarīkotu saistošu provinces referendumu par Albertas atdalīšanos no Kanādas?” Pirms balsojuma Smita paziņoja, ka gadījumā, ja vēlētāji izvēlēsies pirmo variantu, referendums par atdalīšanos netiks rīkots – vismaz tik ilgi, kamēr viņa atradīsies pie varas.
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Balsojuma rezultāts diez vai ar sajūsmu tiks uztverts Vašingtonā. Kopš atgriešanās Baltajā namā ASV prezidents Donalds Tramps bieži Kanādu nodēvējis par ASV “51. štatu”, bet viņa padotie regulāri izteikušies par kaimiņvalsts nākotni. 2026. gada sākumā ASV finanšu ministrs Skots Besents pieminēja iespējamo Albertas referendumu un stāstīja, ka vietējie grib to, kas jau ir pieejams ASV. “Viņiem ir lieliski resursi. Albertas iedzīvotāji ir ļoti neatkarīgi cilvēki,” Besents janvārī izteicās konservatīvajā tīmekļa vietnē “Real America’s Voice”, provokatīvi runājot par ar naftu bagātās Albertas provinces iespējamo atdalīšanos no Kanādas. “Klīst baumas, ka viņi varētu rīkot referendumu, lai izlemtu, vai palikt Kanādā vai nē... Cilvēki runā. Cilvēki vēlas suverenitāti. Viņi vēlas to, kas jau ir ASV.” Besentam piebalsoja ASV republikāņu kongresmenis no Tenesī štata Endijs Ouglss. “Es domāju, ka Albertas iedzīvotāji piekristu uzskatam, ka viņi labprātāk nebūtu Kanādas daļa, bet kļūtu par ASV daļu, jo mēs gūstam uzvaras katru dienu,” viņš paziņoja. Pērn ASV komentētājs nacionālās drošības jautājumos Brendons Veičerts izteicās, ka Trampa “51. štata retorika” patiesībā attiecas tieši uz Albertu. Bijušajam Trampa galvenajam padomniekam Stīvam Benonam viņš toreiz prognozēja, ka, ja Alberta nobalsos par izstāšanos no Kanādas, “mēs viņus atzīsim un pavērsim ceļu tās kļūšanai par 51. štatu” lielā mērā tādēļ, ka provincei ir milzīgi naftas, gāzes un retzemju minerālu krājumi. Pagājušajā nedēļā viņš konkretizēja šīs provinces sagrābšanas plānu. “Atcerieties, ka Teksasa un Kalifornija vispirms pasludināja neatkarību no Meksikas 1800.gados, izveidojot neatkarīgas republikas, bet vēlāk nobalsoja par iestāšanos savienībā,” viņš rakstīja savā blogā. “Tie ir Albertas speramie soļi, ja viņi sekmīgi nobalsos par neatkarību. Grūti noticēt, ka Vašingtona paciestu, ka pie tās robežas nenoteiktu laiku pastāv neatkarīga, ar enerģiju bagātā Alberta.”
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Janvārī Pasaules ekonomikas forumā Davosā Tramps atkal draudēja Kanādai, paziņojot Kārnijam: “Kanāda pastāv, pateicoties ASV. Atceries to, Mark, kad nākamreiz runāsi”. Pirms tam viņš pastāvīgi ir runājis par Kanādu kā potenciālo ASV “51. štatu”, bet Kārniju, tāpat kā viņa priekšteci Džastinu Trudo ņirdzīgi dēvējis par “gubernatoriem”.
Pamatojot nepieciešamību atdalīties no Kanādas, daudzi neatkarības atbalstītāji apgalvoja, ka ar naftas resursiem bagātās provinces ekonomisko izaugsmi kavējusi Kanādas federālās valdības īstenotā vides politika. Savukārt atdalīšanās pretinieki, tostarp Kārnijs, uzsvēra, ka Kanādai jāsaglabā vienotība, lai spētu stāties pretī ārējam spiedienam, tostarp joprojām notiekošajam tirdzniecības karam ar ASV.
Albertas galvaspilsētā Edmontonā, kur neatkarības atbalstītāji bija pulcējušies kopīgai vēlēšanu rezultātu sagaidīšanai, sākotnēji pacilāto noskaņojumu ātri nomainīja klusums, tiklīdz kļuva zināmas prognozes par balsojuma iznākumu. Pēc tam, kad Kanādas sabiedriskā raidorganizācija CBC un citi mediji naktī publicēja provizoriskos rezultātus, noskaņojums pasākumā strauji pasliktinājās. BBC žurnālistu apmeklētais pasākums ātri vien beidzās, un sanākušie devās mājās.
Tomēr viens no separātistu kustības līderiem Džefrijs Rats saglabāja kareivīgu nostāju, solot: “Mūsu kustība neapstāsies, un mēs turpināsim virzīties uz priekšu.” Intervijā BBC Kalgari strādājošais jurists Rats sacīja, ka pirmdienas balsojumu uzskata par “pirmo soli”, kas kustībai devis vairākas “vērtīgas mācības”. Jautāts, vai viņa pārstāvētā kustība centīsies panākt atkārtotus neatkarības balsojumus, līdz izdosies sasniegt vēlamo rezultātu, Rats atbildēja: “Kāpēc gan ne?” Viņš arī uzstāja, ka gan matemātiskie aprēķini, gan ekonomiskie apsvērumi liecinot par labu neatkarības atbalstītāju nostājai.
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Kanāda jau saskārusies ar savas vienotības draudiem, kad tās franču valodā runājošā Kvebekas province divreiz rīkojusi referendumu par savu nākotni un pēdējā reizē 1995. gadā par palikšanu vienotajā valstī balsoja neliels vairākums — 50,58 procenti pret 49,22. Iepriekšējā referendumā 1980. gadā Kanādā palikt gribētāju bija krietni vairāk — 59,56 procenti pret 40,44.