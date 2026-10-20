Pasaulē
Šodien 19:58
Trakojošo mežoņu un laupītāju savaldīšanai Parīzes rajonos izsludina komandanta stundu
Parīzes policija otrdienas vakarā un naktī uz trešdienu atsevišķās pilsētas daļās noteikusi komandanta stundu, pavēstīja varasiestādes.
Komandanta stunda bija spēkā arī aizvadītajā naktī, un rezultātā galvaspilsētā pēc nedēļas nogalē pieredzētajiem grautiņiem un laupīšanām izdevies atjaunot mieru.
Jaunā komandanta stunda būs spēkā no otrdienas plkst. 23 līdz trešdienas plkst. 6, un tā attiecas uz Republikas laukumu pilsētas centrālajā austrumu daļā, kur nedēļas nogalē notika sadursmes, kā arī uz centrālo "Les Halles" rajonu, kur atrodas daudz veikalu.
Tika izsludināts arī aizliegums rīkot jebkādas publiskas pulcēšanās no otrdienas plkst. 20 "Les Halles" rajonā, netālu no prezidenta pils, parlamenta un senāta ēkām, Elizejas laukos, Vandomas laukumā, kur atrodas juvelierizstrādājumu veikali, kā arī netālu no dzelzceļa stacijām.