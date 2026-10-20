Eiropas Parlamenta viceprezidente Pina Pičerno paziņo par bada streika sākšanu
Foto: ZUMAPRESS.com
Eiropas Parlamenta viceprezidente Pina Pičerno
Pasaulē

Eiropas Parlamenta viceprezidente Pina Pičerno paziņo par bada streika sākšanu

Nils Zālmanis

Jauns.lv

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Eiropas Parlamenta viceprezidente Pina Pičerno paziņojusi par bada streika sākšanu, lai pievērstu starptautiskās sabiedrības uzmanību katastrofālajai situācijai Oleškos — Krievijas okupētās Ukrainas Hersonas apgabala daļas pilsētā.

Eiropas Parlamenta viceprezidente Pina Pičerno paz...

Pičerno aicināja humānās palīdzības organizācijas un valstu valdības pievērst uzmanību viņas protesta akcijai. “Mums ir jāpieprasa tūlītējs humānais pamiers, jānodrošina pārtikas un medikamentu piegāde, kā arī iespēja droši evakuēties tiem civiliedzīvotājiem, kuri vēlas pamest pilsētu,” viņa sacīja.

Kopš 2022. gada Oleški atrodas Krievijas kontrolē. Pēc tam, kad krievi 2023. gada vasarā uzspridzināja Kahovkas HES dambi, Oleški uz laiku gandrīz pilnībā nokļuva zem ūdens. Pilsēta zaudējusi centralizēto ūdens un elektroenerģijas padevi, tās iedzīvotāju skaits jau tad samazinājās gandrīz desmit reizes līdz apmēram diviem līdz trim tūkstošiem.

2025. gada 15. martā Ukrainas armija iznīcināja stratēģiski svarīgo tiltu, novēršot okupantu armijas tālākvirzīšanos. Kopš 2025. gada decembra pilsētas iedzīvotāji dzīvo bez elektrības, viņiem trūkst pārtikas un nav pieejama pienācīga medicīniskā aprūpe. Pamest Oleškus ir gandrīz neiespējami, jo lielākā daļa ceļu, kas ved ārpus pilsētas, ir mīnēti, bet Krievija aktīvi bloķē evakuāciju un humānās palīdzības piegādi, vienlaikus piedāvājot palīdzību tikai tiem, kuri piekrīt pieņemt Krievijas pilsonību.

Pirms dažām dienām pāvests Leons XIV telefonsarunā ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu aicināja viņu nodrošināt humānās palīdzības piegādi pilsētai un iespēju evakuēt tās iedzīvotājus. Neilgi pēc tam Ukrainas parlamenta cilvēktiesību komisārs Dmitro Lubinecs apstiprināja, ka Ukraina un Krievija strādā pie situācijas atrisināšanas. Vēlāk to apstiprināja arī Putina runasvīrs Dmitrijs Peskovs.

Jāpiebilst, ka Hersonas apgabals ir to četru Ukrainas austrumu apgabalu — vēl Zaporižjas, Doneckas un Luhanskas — skaitā, kurus Putins anektēja 2022. gada 30. septembrī, tobrīd nevienu no tiem pilnībā nekontrolējot. Arī tagad, kaut gan Putins paziņoja par pilnīgu Luhanskas apgabala "atbrīvošanu", to uztver ar skepsi, jo viņš šādi lielījies jau vairākkārt pēdējo gadu laikā. No 2022. gada pavasarī sagrābtās Hersonas krievu okupantiem nācās izvākties jau novembrī, bet Zaporižju viņi vispār nav spējuši ieņemt. 

2024. gada ultimātā par jebkādu miera sarunu sākšanu Putins pieprasīja, lai Ukraina labprātīgi viņam atdod visus šos četrus apgabalus, un pēdējā laikā ASV prezidents Donalds Tramps cenšas aizvien aktīvāk piespiest Ukrainu piekāpties, lai noslēgtu "darījumu".

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