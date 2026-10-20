Eiropas Parlamenta viceprezidente Pina Pičerno paziņo par bada streika sākšanu
Eiropas Parlamenta viceprezidente Pina Pičerno paziņojusi par bada streika sākšanu, lai pievērstu starptautiskās sabiedrības uzmanību katastrofālajai situācijai Oleškos — Krievijas okupētās Ukrainas Hersonas apgabala daļas pilsētā.
In Oleshky, Ukraine, thousands of people are trapped in territory occupied by the Russian army, without regular access to food and medicine. Mined areas make escape extremely dangerous: those who stay risk dying of hunger, those who try to leave risk their lives. To draw international attention to this emergency, I have announced a hunger strike. But this battle cannot be mine alone. I call on associations, citizens, and national and local institutions to join this great nonviolent action. We must demand an immediate humanitarian truce, the entry of food and medicines, and the possibility of safely evacuating civilians who wish to leave the city. You can join by clicking here: https://t.co/rUjM8lN9Fp With this mobilisation, we want to support the efforts of Pope Leo XIV and of all those who, in this moment, are doing everything possible to avert a humanitarian tragedy of enormous proportions. The people of Oleshky cannot be abandoned. It is time to act together, so that diplomacy delivers concrete results and no one is left to die in silence. #saveoleshky 👇 I speak about it in the interview published today in La Repubblica, which you can find below.— Pina Picierno (@pinapic) October 20, 2026
Pičerno aicināja humānās palīdzības organizācijas un valstu valdības pievērst uzmanību viņas protesta akcijai. “Mums ir jāpieprasa tūlītējs humānais pamiers, jānodrošina pārtikas un medikamentu piegāde, kā arī iespēja droši evakuēties tiem civiliedzīvotājiem, kuri vēlas pamest pilsētu,” viņa sacīja.
Kopš 2022. gada Oleški atrodas Krievijas kontrolē. Pēc tam, kad krievi 2023. gada vasarā uzspridzināja Kahovkas HES dambi, Oleški uz laiku gandrīz pilnībā nokļuva zem ūdens. Pilsēta zaudējusi centralizēto ūdens un elektroenerģijas padevi, tās iedzīvotāju skaits jau tad samazinājās gandrīz desmit reizes līdz apmēram diviem līdz trim tūkstošiem.
Russia is trying to turn Oleshky into a death trap, says Ukraine's Foreign Minister Andrii Sybiha. According to Ukraine, around seventeen hundred people, including forty-seven children, remain trapped in the Russian-occupied town, facing hunger. Pope Leo has appealed to Vladimir Putin to let food and medicine in and allow civilians to leave safely. Piotr Kućma [@KucmaPiotr] reports.— TVP World (@TVPWorld_com) October 18, 2026
2025. gada 15. martā Ukrainas armija iznīcināja stratēģiski svarīgo tiltu, novēršot okupantu armijas tālākvirzīšanos. Kopš 2025. gada decembra pilsētas iedzīvotāji dzīvo bez elektrības, viņiem trūkst pārtikas un nav pieejama pienācīga medicīniskā aprūpe. Pamest Oleškus ir gandrīz neiespējami, jo lielākā daļa ceļu, kas ved ārpus pilsētas, ir mīnēti, bet Krievija aktīvi bloķē evakuāciju un humānās palīdzības piegādi, vienlaikus piedāvājot palīdzību tikai tiem, kuri piekrīt pieņemt Krievijas pilsonību.
Pirms dažām dienām pāvests Leons XIV telefonsarunā ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu aicināja viņu nodrošināt humānās palīdzības piegādi pilsētai un iespēju evakuēt tās iedzīvotājus. Neilgi pēc tam Ukrainas parlamenta cilvēktiesību komisārs Dmitro Lubinecs apstiprināja, ka Ukraina un Krievija strādā pie situācijas atrisināšanas. Vēlāk to apstiprināja arī Putina runasvīrs Dmitrijs Peskovs.
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Jāpiebilst, ka Hersonas apgabals ir to četru Ukrainas austrumu apgabalu — vēl Zaporižjas, Doneckas un Luhanskas — skaitā, kurus Putins anektēja 2022. gada 30. septembrī, tobrīd nevienu no tiem pilnībā nekontrolējot. Arī tagad, kaut gan Putins paziņoja par pilnīgu Luhanskas apgabala "atbrīvošanu", to uztver ar skepsi, jo viņš šādi lielījies jau vairākkārt pēdējo gadu laikā. No 2022. gada pavasarī sagrābtās Hersonas krievu okupantiem nācās izvākties jau novembrī, bet Zaporižju viņi vispār nav spējuši ieņemt.
2024. gada ultimātā par jebkādu miera sarunu sākšanu Putins pieprasīja, lai Ukraina labprātīgi viņam atdod visus šos četrus apgabalus, un pēdējā laikā ASV prezidents Donalds Tramps cenšas aizvien aktīvāk piespiest Ukrainu piekāpties, lai noslēgtu "darījumu".