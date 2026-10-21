34 gadu vecumā mirusi modele, kura reiz satikās ar Džastinu Bīberu. Bez mātes palicis zīdainis
34 gadu vecumā mirusi austrāliešu izcelsmes amerikāņu peldkostīmu modele Sahara Reja, slavenā sērfotāja Tonija Reja meita.
"Viņa aizgāja mūžībā pagājušajā naktī slimnīcā, tuvinieku ieskauta. Viņa bija ļoti mīlēta," portālam TMZ pavēstīja modeles ģimene. Izskanējusi pirmā informācija, ka modele mirusi no iespējamas fentanila pārdozēšanas. Saharas nāve ir īpaši traģiska, jo tikai pirms nepilniem deviņiem mēnešiem viņa laida pasaulē savu pirmdzimto – meitiņu Snovu.
Plašāku sabiedrības uzmanību Reja izpelnījās 2016. gadā, kad izskanēja baumas par viņas romantiskajām attiecībām ar popzvaigzni Džastinu Bīberu. Tā paša gada augustā paparaci pieķēra abus kailus peldamies.
Iepriekš modeli vienojušas romantiskas attiecības arī ar supermodeli Džordanu Baretu un austrāliešu dziedātāju Kodiju Simpsonu.
Sekojot sava slavenā tēva pēdās, arī Sahara jau kopš bērnības aizrāvās ar sērfošanu, taču pusaudzes gados šo nodarbi pameta, jo nolēma pievērsties modei un veidot modeles karjeru.
"Katru ziemu es trīs mēnešus pavadīju Havaju salu ziemeļu piekrastē kopā ar tēti. Viņš bija profesionāls sērfotājs, tāpēc es kopā ar viņu apceļoju pasauli, kad viņš piedalījās sērfošanas sacensībās," Sahara 2015. gadā pastāstīja intervijā žurnālam "GQ".
Austrālijas pilsētā Torkijā dzimusī modele vēlāk pārcēlās uz Losandželosu, kur iestājās Modes dizaina un tirdzniecības institūtā. Sahara izveidoja veiksmīgu modeles karjeru un pat laida klajā savu peldkostīmu līniju "Sahara Ray Swim".
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Viņa bija pazīstama arī kā britu modeles un sabiedrības dāmas Lotijas Mosas laba draudzene.
Pēc plašu ievērību guvušā romāna ar Bīberu Saharas popularitāte turpināja augt, un to lielā mērā veicināja viņas aizraušanās ar pikantu fotogrāfiju publicēšanu sociālajā tīklā "Instagram". Daudzās no tām modele pozēja pilnīgi kaila vai arī demonstrēja atkailinošus tērpus, tostarp sava zīmola "Sahara Ray Swim" peldkostīmus.
Tāpat kā citas provocēt kāras modeles, arī Sahara 2020. gadā pievienojās pieaugušajiem paredzētajai platformai "OnlyFans". Tā paša gada jūlijā viņa izraisīja plašu ažiotāžu, apsolot publicēt intīmu video, ja viņas "OnlyFans" profilam piesekos pietiekami daudz abonentu.
Par šo ieceri modele toreiz paziņoja savā "Instagram" blogā, rakstot: "Sveiki, draugi! Es izdomāju nelielu spēli. Ja man būs 10 000 abonentu, es savā "OnlyFans" profilā bez maksas publicēšu savu seksa video!"
Šā gada sākumā Sahara kļuva par mammu. Par meitas Snovas piedzimšanu viņa paziņoja janvārī, daloties ar jaundzimušās fotogrāfijām, taču meitas tēva identitāti tā arī neatklāja.
"Snova Reja 27.01.2026. Es nespēju noticēt, ka mans ķermenis ir radījis šo mazo brīnumu. Esmu tik lepna un tik ļoti iemīlējusies," rakstīja jaunā māmiņa. Sahara savos "Instagram" stāstos publicēja arī aizkustinošu video, kurā, asarām acīs piekļāvusi sev mazo Snovu, sekotājiem sacīja: "Viņa ir tik skaista!"
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Arī modeles pēdējais ieraksts "Instagram" bija veltīts meitiņai. Viņa publicēja Snovas fotogrāfiju un rakstīja, ka visa sirds pieder šai mazulītei.
Pēdējie gadi Saharas dzīvē bija īpaši smagi. 2024. gada maijā modele atklāja, ka viņai diagnosticēts Gijēna-Barē sindroms – reta autoimūna slimība, kad organisma imūnsistēma kļūdaini uzbrūk perifērajai nervu sistēmai.
Toreiz Sahara saviem sekotājiem pastāstīja, ka viņas kājas no augšstilbiem līdz pat pēdām ir paralizētas un pārvietoties spēj tikai ar ratiņkrēsla vai staiguļa palīdzību. "Visa mana dzīve mainījās vienā mirklī," Sahara rakstīja, publicējot vairākus video, kuros dokumentēja savu cīņu ar slimību. Viņa atklāja, ka 8. aprīlī viņu notriecis dzērājšoferis, kurš braucis ar 130 kilometru stundā lielu ātrumu. "Avārija izraisīja manā organismā šoku, kas savukārt noveda pie šīs briesmīgās slimības," viņa stāstīja. "Apmēram pusotru līdz divas nedēļas es jutos ārkārtīgi slikti. Šajā laikā gandrīz neko neēdu, jo organisms nespēja noturēt uzņemto pārtiku. Es kļuvu ļoti vāja," turpināja modele. Pēc saslimšanas viņa sāka just tirpšanu un nejutīgumu pēdās, kas pakāpeniski izplatījās arī tālāk uz kājām.
Modele nekavējoties tika nogādāta slimnīcā. "Ar to visu ir ļoti grūti tikt galā, taču es cenšos saglabāt pozitīvu attieksmi un cerību, ka jutīgums kājās atgriezīsies," viņa toreiz atklāja saviem sociālo tīklu sekotājiem. Kopš tā laika šķita, ka Saharas veselības stāvoklis ir ievērojami uzlabojies.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Modele mediju uzmanības lokā nonāca arī 2021. gada decembrī, kad paziņoja, ka Maiami ārstniecības iestādē sākusi 30 dienu rehabilitācijas programmu, lai cīnītos ar narkotiku un alkohola lietošanas problēmām.
Savukārt 2020. gada jūnijā Sahara satrauca savus sekotājus, publicējot emocionālu ierakstu vietnē "Instagram", kurā apgalvoja, ka kļuvusi par kāda vīrieša seksuāli uzmācīgas uzvedības upuri.