Dienvidkoreja atsauc diplomātus no Ukrainas, saasinoties konfliktam par ziemeļkorejiešu gūstekņiem
Dienvidkoreja ir nolēmusi atsaukt daļu savas vēstniecības darbinieku no Kijivas saistībā ar diplomātisko konfliktu, kas izraisījies pēc informācijas noplūdes par divu Ziemeļkorejas kara gūstekņu nodošanu Seulai, vēsta ziņu aģentūra "Reuters".
Dienvidkorejas Ārlietu ministrijas pārstāvis Paks Dusuns paziņoja, ka Kijiva līdz šim nav veikusi "pozitīvus pasākumus", lai atrisinātu konfliktu. Kā papildu iemeslu diplomātu atsaukšanai viņš minēja Krievijas gaisa uzbrukumu draudus, kas apgrūtina vēstniecības darbinieku drošības garantēšanu.
Iepriekš Dienvidkoreja atsauca savu vēstnieku. Tagad diplomātiskie kontakti ar Kijivu tiks uzturēti pagaidu pilnvarotā pārstāvja vadībā. Viss konsulārais personāls paliks valstī.
Septembra beigās Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis publiski paziņoja par divu Ziemeļkorejas karavīru, kas bija nonākuši ukraiņu gūstā, nodošanu Dienvidkorejai. Dienvidkorejas prezidents Li Džemjuns kritizēja Kijivu, paziņojot, ka puses bija vienojušās saglabāt karavīru nodošanu slepenībā. Seula pieprasīja oficiālu atvainošanos un paskaidrojumus.
Oktobra sākumā Dienvidkorejas ārlietu ministrs Čo Hjons paziņoja, ka ir saņēmis no sava Ukrainas kolēģa Andrija Sibihas vēstuli ar atvainošanos, taču uzskatīja to par nepietiekamu. Ukrainas Ārlietu ministrijas pārstāvis Heorhijs Tihijs skaidroja domstarpības ar atšķirīgu vienošanās par konfidencialitāti interpretāciju.