Rumānijā apstiprināta proeiropeiskā premjera Nikulesku valdība
Rumānijas parlaments otrdien apstiprināja proeiropeiskā premjerministra amata kandidāta Lukas Nikulesku valdību, tādējādi izbeidzot vairākus mēnešus ilgušo krīzi.
Nikulesku, kas bija jau ceturtais kandidāts, kurš krīzes laikā mēģināja izveidot valdību, saņēma 280 balsis, pārsniedzot nepieciešamo 233 balsu slieksni. Bezpartejiskais Nikulesku bija ierosinājis veidot ministru kabinetu, kurā būtu ministri no valsts lielākās partijas - centriski kreisās Sociāldemokrātiskās partijas (PSD) - un tehnokrāti.
"Pēc tik daudziem politiskās krīzes mēnešiem Rumānijai ir vajadzīga valdība ar visām pilnvarām," otrdien parlamentā teica Nikulesku. "Mēs dzīvojam arvien nenoteiktākā pasaulē. Pie Rumānijas robežām notiek karš, un draudi Eiropas drošībai ir lielāki nekā pirms dažiem gadiem," piebilda Nikulesku.
Līdzās PSD Nikulesku atbalstīja arī pagaidu premjerministra Ilijes Boložana vadītie liberāļi un ungāru partija UDMR. Tiesa, šie politiskie spēki valdībā pārstāvēti nebūs. Galēji labējā partija AUR, kas pēdējos mēnešos ir sabiedriskās domas aptauju līderos ar teju 40%, neatbalstīja Nikulesku kabinetu, dēvējot to par "marionešu valdību".
55 gadus vecais Nikulesku, bijušais vēstnieks Francijā, pēdējā laikā kā Ārlietu ministrijas valsts sekretārs vadīja Rumānijas centienus pievienoties Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai (OECD). Pirms kļūt par diplomātu, viņš bija pazīstams žurnālists, strādāja par medija "RFI Romania" galveno redaktoru, televīzijas raidījumu vadītāju un Francijas mediju korespondentu.
Rumānijā valda politiskā nenoteiktība kopš 2024. gada decembrī notikušo prezidenta vēlēšanu anulēšanas saistībā ar apsūdzībām par Krievijas iejaukšanos. Tajā pašā mēnesī notikušajās parlamenta vēlēšanās izveidojās sadrumstalots parlaments, kurā galēji labējās partijas ieguva aptuveni trešdaļu mandātu.