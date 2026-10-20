Tramps slavē Krievijas "labo rīcību" pret Ukrainu. Putins "pateicas" ar dronu triecienu Ukrainas parkam, nogalinot mazus bērnus
ASV prezidents Donalds Tramps turpina centīgi slavēt Krieviju, kamēr tā ikdienišķi turpina slepkavot Ukrainas iedzīvotājus. Vienā no pēdējiem izteikumiem Baltā nama saimnieks paziņoja, ka Krievija attiecībā uz Ukrainu esot izturējusies “labi” un “neko daudz neesot nodarījusi” valstij, kuru tā plosa kopš 2014. gada, bet kopš 2022. gada 24. februāra jau atklāti ar asiņainu invāziju.
After Russia just yesterday bombed a children’s park and killing a 1 year old girl, and killing and injuring other children and adults. Trump gets infront of the world and says: "Russia, frankly, has been fine on Ukraine. They haven't been doing much." https://t.co/Q3In72hCA9— Bricktop_NAFO (@Bricktop_NAFO) October 20, 2026
“Atklāti sakot, Krievija attiecībā uz Ukrainu ir izturējusies labi. Tā neko daudz nav nodarījusi,” Tramps pirmdien paziņoja žurnālistiem. ASV prezidents šos izteikumus pauda dienā, kad Krievijas dronu uzbrukumā Harkivas apgabala Nova Vodolahas centrālajam parkam gaišā dienas laikā tika nogalināti seši cilvēki, tostarp trīs bērni, no kuriem viens bija zīdainis. Vietējie mediji vēsta, ka gadu vecās meitenītes māte nomira slimnīcā no ievainojumiem. 15 cilvēki, tostarp 7 bērni, tika ievainoti.
A horrific Russian strike in the Kharkiv region. A “shahed” struck people directly – in a park near an ordinary café. Pure atrocity. Six people were killed, including children. A little girl was killed in a stroller – her name was Angelina, she was just over a year old, born in August 2025… Her mother’s name was Inna. She died in the hospital… Another girl who was killed was 11 years old. My condolences to their families and loved ones. Another 14 people were injured, including six more children. I am grateful to everyone who supports Ukraine under these circumstances and helps us shoot down “shaheds,” shoot down missiles, and stop Russian assaults. These are horrific photos, but behind them are shattered lives and the truth about this war. Lives must be protected. Ukraine needs air defense. You can't think about making money with Russia as long as it continues its asinine war. We ask that sanctions on Russia stay in place as long as the killings continue. We ask America to be strong, and we ask it to apply the Lindsey Graham law. We ask Europe to continue its support. We ask that everything possible be done to bring peace and guarantee security. Ukraine wants peace. It is Russia that has insisted on continuing the killing all this time. The world has enough strength to stop the war. That strength must finally be used – against the murderers.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 19, 2026
Savukārt iepriekšējā naktī Krievija bija uzbrukusi Kijivai ar vairāk nekā desmit ballistiskajām raķetēm un apšaudījusi gandrīz 30 kritiski svarīgus enerģētikas infrastruktūras objektus visā Ukrainā, taču Tramps par to visu nebilda ne vārda, norāda “Kyiv Independent”. Tā vietā viņš izvēlējās slavēt Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu par atturību gan Ukrainā, gan Irānā. Naktī uz otrdienu Krievija uzbruka Ukrainai ar 165 droniem, tostarp 105 reaktīvajiem lidrobotiem, ziņo Ukrainas Gaisa spēki. Trampa uzslavu iedvesmota, Krievija turpināja arī slepkavot Ukrainas civiliedzīvotājus, naktī uz otrdienu nogalinot vēl četrus cilvēkus, otrdien paziņojušas Ukrainas varasiestādes. Kijivas apgabala Obuhivas rajonā nogalināti trīs cilvēki, un viens cilvēks nogalināts Zaporižjā.
Tramps pēdējā laikā ir pastiprinājis savu retoriku pret Ukrainu, apsūdzot to nepateicībā. “Mēs Ukrainai esam devuši daudz. Viņi mums nav devuši neko. Atcerieties to,” Tramps pirmdien paziņoja žurnālistiem.
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Jautāts par gatavību piedalīties trīspusējās sarunās ar Putinu un Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu, lai apspriestu kodolatbruņošanos, Tramps atbildēja apstiprinoši. “To vajadzētu, lai apspriestu kodolieročus un denuklearizāciju,” sacīja Tramps.
Laikraksts “The Washington Post” vēstīja, ka šādu tikšanos ierosinājis Putins. Kremlis piedāvājis rīkot trīspusēju tikšanos Āzijas un Klusā okeāna reģiona ekonomiskās sadarbības (APEC) samita ietvaros, kas notiks 18. un 19. novembrī Šeņdžeņā Ķīnas dienvidos. Jautājums par iespējamo triju valstu līderu samitu izskanēja pēc tam, kad laikraksts “The Wall Street Journal” ziņoja, ka Putins vēlas izmantot šo tikšanos, kurā nepiedalītos Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, lai panāktu Maskavai izdevīgu miera vienošanos.
Tramps arī paziņoja, ka būtu gatavs apspriest Ukrainas jautājumu ar Sji Dzjiņpinu, norādot: “Viņš pret Ukrainu ir izturējies ļoti godīgi. Viņš nav īpaši iesaistījies, un tas pats attiecas uz Krieviju.” “Viņi nav darījuši ne tuvu tik daudz, cik būtu varējuši, un es to novērtēju.” Nav skaidrs, vai ar šiem vārdiem Tramps domāja Ķīnas atbalstu Krievijai vai pašas Krievijas agresiju Ukrainā, norāda “Kyiv Independent”.
Tramps aizstāvēja arī savas nesenās vienošanās ar Putinu un Krievijai piešķirtos izņēmumus no sankcijām, skaidrojot, ka ASV risina sarunas ar Kremli par kāda plaši pazīstama ķīlnieka atbrīvošanu. Viņš arī apgalvoja, ka Krievija attiecībā uz Irānu esot “uzvedusies ļoti labi”. “Arī attiecībā uz Irānu mums ir ļoti laba situācija. [Putins] liek Irānu mierā,” sacīja Tramps. “Tas ir patīkami, jo mēs, kā zināt, ļoti spēcīgi vēršamies pret Irānu gan ekonomiski, gan militāri, bet Krievija, cik mēs redzam, tur neko nav darījusi. Un es uzskatu, ka tas ir ļoti pozitīvi.”
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Krievija ir cieša Irānas sabiedrotā un ir solījusi palīdzēt Teherānai karā pret ASV. Vairāki plašsaziņas līdzekļi ziņojuši, ka Krievija piegādā Irānai ieročus, palīdz izstrādāt raķetes un sniedz izlūkošanas informāciju, kas Irānai ļauj uzbrukt ASV militārajām bāzēm Tuvajos Austrumos. Pat ASV Apvienotās štābu priekšnieku komitejas priekšsēdētājs ģenerālis Dens Keins 30. aprīlī apstiprināja, ka Krievija atbalsta Irānu karā pret ASV. Kamēr Ukraina nosūtīja savus speciālistus, lai palīdzētu notriekt Irānas dronus, kas uzbruka Persijas līča valstīm, Putins solīja Irānas prezidentam Masudam Pezeškiānam piegādāt visas “nepieciešamās preces” un atbalstīt viņa valsti kara laikā.
Tomēr 19. oktobrī, runājot ar žurnālistiem, Tramps šķita pārliecināts, ka viņa patiesais sabiedrotais ir Putins, nevis Zelenskis. “Krievija būtu varējusi darīt daudz vairāk, lai palīdzētu Irānai. Krievija Irānas labā ir darījusi ļoti maz,” uzstāja Tramps.
Tuvojoties ASV Kongresa vidustermiņa vēlēšanām, Tramps ir krasi mainījis savu nostāju par labu Maskavai, acīmredzot cenšoties panākt degvielas cenu samazināšanos ASV. Neraugoties uz gadiem ilgi spēkā esošajām ASV sankcijām pret Krievijas energoresursiem, 9. oktobrī viņš paziņoja par plānu iegādāties Krievijas dīzeļdegvielu. Tāpat Tramps pieprasīja Ukrainai pārtraukt uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām.
Abu ASV lielāko politisko partiju likumdevēji un Trampa kritiķi norādīja, ka galvenais naftas cenu straujā kāpuma iemesls pasaulē ir karš Irānā. Viņi nosodīja vienošanos, uzskatot, ka tā faktiski ir atlīdzība Maskavai laikā, kad Krievija turpina nežēlīgi apšaudīt Ukrainas pilsētas un enerģētikas infrastruktūru.