Francijā aiztur iespējamo "Limožas pērles" - vēsturiskā rātsnama dedzinātāju. Tas raksturots kā bīstams kreisais ekstrēmists
Francijas policija aizturējusi kreiso ekstrēmistu, kas tiek turēts aizdomās par līdzdalību Limožas rātsnama ugunsgrēka izraisīšanā sestdien valsts mēroga nekārtību un grautiņu gaitā, otrdien vēsta mediji, atsaucoties uz likumsargiem.
Īpašo uzdevumu vienība aizdomās turamo aizturējusi ciematā netālu no Limožas, vēsta laikraksts "Le Parisien" un telekanāls "CNews". Aizdomās turamais ir 40 gadus vecs kreisais ekstrēmists, kas policijai bijis zināms un ko iestādes ir klasificējušas kā draudu drošībai. Izmeklētājiem aizturētais bijis pazīstams saistībā ar vardarbību pret valsts amatpersonām, vēsta raidsabiedrība RTL.
Grautiņu dalībnieki sestdien Limožā aizdedzināja rātsnamu. Ugunsgrēkā XIX gadsimtā būvētajai ēkai nodarīti lieli postījumi.
Sestdien Limožā demonstrācijā piedalījās aptuveni 5000 cilvēku. Viņu vidū bija 700 cilvēku, kurus varasiestādes raksturo kā "radikalizētus un ārkārtīgi vardarbīgus". Savukārt svētdienas vakarā aptuveni 7000 cilvēku piedalījās protestā, lai nosodītu vardarbību.
Limožā tika aizturēti desmit cilvēki "par veikala izlaupīšanu, un visi tika nekavējoties ieslodzīti cietumā", pavēstīja tieslietu ministrs Žeralds Darmanēns.