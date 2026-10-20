Gerasimovs maldinājis Putinu, noklusējot Krievijas armijas atkāpšanos Donbasā
Krievijas karu atbalstošie propagandas kanāli atspēko uzvarām bagāto ainu, ko militārā vadība prezentējusi Vladimiram Putinam. Vairākos frontes sektoros joprojām turpinās kaujas par apdzīvotajām vietām, kuru ieņemšanu Krievija jau pasludinājusi, savukārt Ukrainas bruņotie spēki dodas pretuzbrukumos.
Krievijas kara atbalstošie Z kanāli ziņo par Krievijas armijas situācijas pasliktināšanos tajos frontes sektoros, kurus militārā vadība nesen Putinam raksturojusi kā veiksmīga uzbrukuma piemērus. Apdzīvotajās vietās, kuras Krievija pasludinājusi par ieņemtām, joprojām notiek kaujas, Ukrainas spēki atgūst pozīcijas, bet kā pierādījumi Krievijas "uzvarām" tiek izplatīti ar mākslīgo intelektu ģenerēti video, kuros redzami Krievijas karogi. Dažviet, piemēram, pie Limanas, Krievijas armija pat esot pametusi savas pozīcijas.
Piektdien Krievijas Ģenerālštāba priekšnieks Valērijs Gerasimovs ziņoja Putinam par Novopavļivkas, Novoandrijivkas un Dobropiļļas ieņemšanu. Viņš arī apgalvoja, ka Krievijas priekšējās vienības atrodas piecu kilometru attālumā no Zaporižjas dienvidu nomales.
Pēc šā ziņojuma Putins paziņoja, ka Krievijas armija uzbrūk visā frontes līnijā un uzbrukuma temps ir ievērojami pieaudzis.
Tomēr Krievijas militārie blogeri apraksta pavisam citu situāciju.
Pēc viņu aplēsēm, Krievijas spēki atrodas vismaz 23 kilometru attālumā no Zaporižjas. Krievijas militārajā kanālā "Rybar" publicētajā kartē Novopavļivka joprojām atrodas Ukrainas kontrolē, bet pie Novoandrijivkas un Novodaņiļivkas atzīmēti Ukrainas bruņoto spēku pretuzbrukumi.
Runājot par situāciju pie Orihivas, "Rybar" atzīst, ka Krievijas spēku stāvoklis "pamazām pasliktinās". Ukrainas karavīri pārgriezuši vienu no piekļuves ceļiem pilsētai no Malas Tokmačkas puses.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
"Pretiniekam izdevies atspiest Krievijas bruņotos spēkus pilsētas teritorijā," teikts kanāla publicētajā frontes apskatā.
Mala Tokmačka ir vēl viens spilgts piemērs tam, cik ļoti Krievijas militārās vadības ziņojumi atšķiras no reālās situācijas frontē.
Krievijas Aizsardzības ministrija par šīs apdzīvotās vietas ieņemšanu paziņoja jau 2025. gada novembrī, taču ziņas par kaujām tur turpina pienākt.
Vēl pirms nedēļas "Rybar" vēstīja par Ukrainas karavīru grupu ienākšanu ciemā.
Krievijas propagandista Borisa Rožina nemitīgie stāsti par uzbrukumiem šai apdzīvotajai vietai jau kļuvuši par interneta joku. Z kanālu autori Malu Tokmačku iesaukuši par "neieņemamo Tokmačku", salīdzinot to ar Troju un Verdenu.
Savukārt apgalvojumi par Dobropiļļas ieņemšanu radījuši vēl kādu problēmu. Krievijas frontes situācijas uzraudzības projekti videoierakstos, kuriem vajadzēja apliecināt Krievijas kontroli pār pilsētu, konstatējuši mākslīgā intelekta izmantošanas pazīmes.
Vienā no šādiem video, kā norāda projekts "Slivočnij kapriz", Krievijas karogu tur "cilvēks, kuram galvas vietā ir īkšķis".
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Arī citi Krievijas Z kanāli analizējuši viltotos Dobropiļļas video un atklāti raksta, ka kaujas par pilsētu joprojām turpinās.
Pēc šo kanālu autoru vērtējuma, runāt par Dobropiļļas ieņemšanu vēl ir pāragri, lai gan Gerasimovs Putinam par to jau paspējis ziņot.