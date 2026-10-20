Traģiska avārija Ēģiptē: kravas auto ietriecas tūristu autobusā; vairāki bojāgājušie
Otrdien Ēģiptē uz rietumiem no galvaspilsētas Kairas, kravas auto ietriecoties tūristu autobusā, dzīvību zaudēja 13 cilvēki un 34 tika ievainoti, vēsta vietējie valsts mediji.
"Autobusa un kravas auto traģiskajā sadursmē uz Kairas-Asjūtas Rietumu tuksneša ceļa gāja bojā 13 cilvēki, bet 34 citi tika ievainoti," vēsta laikraksts "Al-Ahram".
Ievainotie saņem medicīnisko palīdzību slimnīcā Gīzā, un tiek veikta izmeklēšana, lai noskaidrotu avārijas cēloni, norāda laikraksts.
Ceļu satiksmes negadījumi Ēģiptē notiek bieži. Iemeslu vidū tiek minēta bezatbildīga braukšana, slikta ceļu uzturēšana un nevienmērīga likumu piemērošana.
Pērn ceļu satiksmes negadījumos visā valstī gāja bojā teju 6000 cilvēku, liecina Ēģiptes valsts statistikas aģentūras dati.
Pagājušajā mēnesī autobusa avārijā Sīnāja pussalā gāja bojā 22 cilvēki, arī desmit Jordānijas tūristi.
Augustā vismaz 18 cilvēki gāja bojā Ēģiptes ziemeļos, kad sadūrās divas pikapa kravas automašīnas ar laukstrādniekiem.
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