"Ryanair" atvēris "Pandoras lādi", aicinot pasažierus atteikties no populāras skaistumkopšanas tendences
Jau vairākus gadus blogeri un slavenības aktīvi popularizē dažādas sejas ādas kopšanas procedūras, ko veikt tieši lidojuma laikā, lai gan dermatologi brīdina, ka šāda rīcība var nodarīt vairāk ļauna nekā laba
Tagad par šo populāro skaistumkopšanas tendenci izteikusies arī Īrijas zemo cenu aviokompānija "Ryanair", kas sociālajos tīklos pazīstama ar savu dzēlīgo humoru.
"Beidziet nodarboties ar ādas kopšanu lidmašīnā – tas taču ir tikai divu stundu lidojums!" aviokompānija ierakstījusi savā "Facebook" lapā.
Tomēr sociālo tīklu lietotāji nepalika atbildi parādā un aviokompānijas ierakstu pārpludināja ar asprātīgiem komentāriem.
- "Beidziet mērīt manu somu ar lineālu, it kā no tās būtu atkarīga valsts drošība – tas taču ir tikai divu stundu lidojums!" atcirta kāds komentētājs.
- "Lūdzu, pasakiet stjuartiem, lai viņi smaida – tas taču ir tikai divu stundu lidojums!" piebilda kāda cita lietotāja.
- "Ādas kopšana ir vienīgā greznība, ko šajā reisā varam atļauties," ironizēja vēl kāda komentētāja.
- "Vai plānojat no mums iekasēt papildu maksu arī par ādas kopšanu lidojuma laikā?" interesējās kāda cita pasažiere.
- "Beidziet organizēt lidojumus sešos no rīta, un man būs laiks saposties jau pirms izlidošanas!" ieteica vēl kāda lietotāja.
Netrūka arī komentētāju, kuri atzina, ka lidojuma laikā mēdz kopt sejas ādu, īpaši tad, ja lidostā viņus sagaida mīļotais vīrietis.
Savukārt aviācijas eksperti jau vairākkārt brīdinājuši, ka sausā gaisa dēļ lidmašīnas salonā āda var ievērojami zaudēt mitrumu. Tomēr lielākā daļa speciālistu neiesaka veikt ādas kopšanas procedūras tieši lidojuma laikā.
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"Lielākā kļūda ir sākt domāt par savas ādas stāvokli tikai tad, kad jau atrodaties 10 000 metru augstumā. Lidojuma laikā āda var zaudēt mitrumu, kļūt sausa un radīt nepatīkamu savilkuma sajūtu. Tāpēc par tās kopšanu vislabāk parūpēties vēl pirms iekāpšanas lidmašīnā," izdevumam "Express" skaidrojusi dermatoloģe Nora Džafara.
Tāpat pasažieriem ieteicams dzert pietiekami daudz ūdens gan pirms lidojuma, gan tā laikā.