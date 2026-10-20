Saūda Arābijā jaunlaulātam pārim no Bangladešas izpildīts nāvessods par "nepiedienīgu rīcību" Mekas mošejā
Saūda Arābija paziņojusi, ka diviem Bangladešas pilsoņiem izpildīts nāvessods par "nepiedienīgu rīcību" mošejā Mekā. Bangladešas varasiestādes norāda, ka par nāvessoda izpildi iepriekš nav tikušas informētas.
Bangladešas konsulāts Džidā paziņojis, ka par nāvessoda izpildi iepriekš nav ticis informēts, vēsta Bangladešas laikraksts "The Daily Star".
Nāvessodi izpildīti Mekas reģionā, teikts Saūda Arābijas Iekšlietu ministrijas trešdien izplatītajā paziņojumā, ko publicējusi valsts ziņu aģentūra "Saudi Press Agency" (SPA).
Bangladešas ģenerālkonsulāts Džidā pēc notikušā vērsies pie Saūda Arābijas varasiestādēm, pieprasot oficiālu apstiprinājumu par nāvessoda izpildi.
"Ministrija konsulātu iepriekš neinformēja," 15. oktobrī sarakstē lietotnē "WhatsApp" laikrakstam "The Daily Star" norādījusi diplomātiskās pārstāvniecības amatpersona.
"Saistībā ar šo gadījumu esam iesnieguši diplomātisko notu Saūda Arābijas Ārlietu ministrijai, pieprasot oficiālu apstiprinājumu par notikušo," piebildusi amatpersona.
Kas bija abi Bangladešas pilsoņi?
Saūda Arābijas Iekšlietu ministrija identificējusi abus nāvessodu saņēmušos cilvēkus kā Nazerulu Islamu Abdulu Basiru un Siti Akhtaru.
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Saskaņā ar ministrijas sniegto informāciju Saūda Arābijas drošības dienesti abus aizturējuši, un pēc izmeklēšanas viņiem izvirzītas apsūdzības. Lieta vēlāk nodota izskatīšanai kompetentā tiesā.
Tiesa atzinusi apsūdzības par pierādītām un abiem piespriedusi nāvessodu, paziņojusi ministrija.
Tiesa atsaucas uz svētvietas neaizskaramību
Nāvessodi piespriesti saskaņā ar ta'zir – islāma tiesību sistēmā paredzētu soda veidu, kura noteikšanā tiesai ir rīcības brīvība.
Saūda Arābijas Iekšlietu ministrija norādījusi, ka bargais sods pamatots ar pārkāpuma smagumu, kā arī attiecīgā laika un vietas svētuma aizskaršanu.
Spriedumu apstiprinājusi attiecīgā augstākā instance, padarot to galīgu, un pēc tam izdots karaļa rīkojums par nāvessoda izpildi.
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Tomēr Saūda Arābijas varasiestādes nav atklājušas, ko tieši abi cilvēki izdarījuši mošejā.
Oficiālajā paziņojumā nav nosaukta arī konkrētā mošeja un nav precizēts aizturēšanas datums. Tādējādi vairāki būtiski lietas apstākļi joprojām nav zināmi.
Bangladešas konsulāts pieprasa oficiālu skaidrojumu
Tas, ka Bangladešas diplomātiskā pārstāvniecība netika iepriekš informēta par nāvessoda izpildi, pamudinājis konsulātu Džidā oficiāli vērsties Saūda Arābijas Ārlietu ministrijā.
Konsulāts nosūtījis diplomātisko notu, pieprasot oficiālu apstiprinājumu par abu Bangladešas pilsoņu sodīšanu ar nāvi.
Plašāka informācija par diplomātisko saraksti vai precīziem lietas apstākļiem publiski pieejamajos paziņojumos nav sniegta.
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Nāvessodi Saūda Arābijā
Saūda Arābijas varasiestādes arī sestdien izpildījušas nāvessodu pieciem savas valsts pilsoņiem, kuri bija notiesāti par ar terorismu saistītiem noziegumiem, informējusi Iekšlietu ministrija.
Saūda Arābija ir viena no valstīm, kurās nāvessods tiek piemērots visbiežāk. Saskaņā ar cilvēktiesību organizācijas "Amnesty International" datiem 2025. gadā valstī izpildīti 356 nāvessodi, un pēc šā rādītāja tā ierindojusies aiz Ķīnas un Irānas.
Šī nav pirmā reize, kad Saūda Arābijas varasiestādes izpilda nāvessodu ārvalstu pilsoņiem.
Saskaņā ar cilvēktiesību organizācijas "Amnesty International" datiem šogad valstī izpildīti aptuveni 100 nāvessodi. Daudzi no sodītajiem bijuši ārvalstnieki, kuri notiesāti par noziegumiem, kas saistīti ar narkotikām.
2011. gadā Saūda Arābijas galvaspilsētā Rijādā publiski izpildīja nāvessodu astoņiem Bangladešas pilsoņiem, kuri bija atzīti par vainīgiem kāda ēģiptieša slepkavībā.
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Savukārt šā mēneša sākumā Saūda Arābija atcēla nāvessodu, kas bija piespriests kādam Šrilankas pilsonim par sociālajā tīklā "Facebook" publicētu komentāru, kura dēļ viņš tika notiesāts par zaimošanu.
Lēmums par nāvessoda atcelšanu tika pieņemts pēc tam, kad šī lieta Šrilankā izraisīja plašu sabiedrības sašutumu un valsts diplomāti iesaistījās centienos panākt notiesātā apžēlošanu.
सऊदी अरब में बांग्लादेश के दंपति का सर कलम करके मौत की सजा देने के बाद उनके शव बांग्लादेश पहुंच गए जिसका अंतिम संस्कार कर दिया गया पता चल रहा है कि उन दोनों की एक 8 साल की बेटी भी है जो अब अनाथ हो गई अब जाकर बांग्लादेश के दंपति की मौत की सजा के मामले पर पूरी घटनाक्रम सऊदी अरब ने सामने रखा है बांग्लादेश का एक दंपति जो पति-पत्नी थे वह उमरा करने सऊदी अरब गए मक्का की एक मस्जिद में उन्होंने नमाज अदा किया और भाव विभोर होकर एक दूसरे से गले लग गए और एक दूसरे को kiss कर लिया और यह सब करते हुए उनकी आंखों में आंसू थे जाहिर सी बात है कि उनका एक सपना पूरा हुआ था कि वह उमरा पर आए हैं तो यह उन्होंने किसी अश्लीलता की वजह से नहीं किया था बल्कि भाव विभोर होकर किया था और एक पाकिस्तानी ने उनका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया और उनका सर कलम हो गया ये जो सोच है ना कि दो लोगों के एक दुसरे को चूमने से खुदा नाराज हो जाएगा और गर्दन काटने से खुश हो जाएगा यही कट्टरपंथ की सबसे बड़ी बीमारी है। एक तरफ कहते हो इस्लाम अमन का मजहब है, दूसरी तरफ एक रील, एक चुंबन पर सर कलम? मक्का की मस्जिद क्या इबादत की जगह है या तुम्हारे अहंकार का कत्लगाह? अगर खुदा इतना ही कमजोर है कि दो लोगों के प्यार से उसकी मस्जिद नापाक हो जाती है, तो फिर वो खुदा कैसा? खुदा को तुम्हारी तलवार की जरूरत क्यों है अपनी हिफाजत के लिए? तुमने दो लोगों को नहीं मारा, तुमने ये साबित किया है कि तुम्हारी सोच आज भी 7वीं सदी के रेगिस्तान में ही अटकी हुई है। जहाँ प्यार गुनाह है और कत्ल इंसाफ। और फिर कहते हो दुनिया इस्लामोफोबिक है - दुनिया तुम्हारे इस कृत्य से डरती है, तुम्हारे मजहब से नहीं। बेटी अनाथ हो गई, दो परिवार खत्म, और तुम्हें लगा तुमने धर्म बचा लिया? तुमने धर्म नहीं, अपनी दरिंदगी का प्रदर्शन किया है। #SaudiArabia #BangladeshiCouple— Anant (@singh31919) October 19, 2026
Soctīklos izplatās baumas par "bargo pārkāpumu"
Pēc tam, kad Saūda Arābijā kādam Bangladešas jaunlaulātajam pārim tika izpildīts nāvessods. Viņu mirstīgās atliekas nogādātas Bangladešā un apbedītas, ievērojot bēru rituālus, vēsta Anans.
Bangladešas pāris bija devies uz Saūda Arābiju, lai veiktu umru – musulmaņu mazo svētceļojumu.
Kādā Mekas mošejā viņi lūgušies, un, emociju pārņemti, apskāvušies un noskūpstījuši viens otru.
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Taču kāds Pakistānas pilsonis viņus nofilmējis un publicēja video, kas strauji izplatījies internetā.
Dažos avotos izskanējuši apgalvojumi, ka incidents noticis pēc tam, kad vīrs mošejā noskūpstījis savas grūtnieces sievas vēderu. Citi atkal vēsta, ka vīrs noskūpstījis sievas pieri.
Tomēr šiem apgalvojumiem nav norādīti pārbaudāmi avoti, kas apstiprinātu aprakstīto notikumu un tieši to, kāpēc pārim izpildīts nāvessods.