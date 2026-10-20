Nīderlandes premjers Robs Jetens un viņa partneris Nikolass drīzumā kļūs par vecākiem. Pārim īstenot sapni palīdz draugi
Nīderlandes premjerministrs Robs Jetens un viņa partneris, argentīniešu lauka hokejists Nikolass Kīnans, gaida savu pirmo bērnu. Par gaidāmo ģimenes pieaugumu pāris paziņoja pirmdien.
"Pie mums steidzas kāds īpašs cilvēciņš. Uz tikšanos 2027. gadā, mazulīt!" pāris rakstīja savā "Instagram" kontā.
"Trūkst vārdu, lai izteiktu pateicību mūsu olšūnas donorei, surogātmātei Lizai un viņu ģimenēm. Bez jums tas viss nebūtu iespējams," viņi piebilda.
Arī Jetena pārstāvētā partija D66 ("Demokrāti 66") publicēja paziņojumu, kurā paskaidroja, ka bērniņa gaidīšana kļuvusi iespējama, pateicoties pāra draugiem, kuriem pašiem jau ir bērni.
"Gan surogātmāte, gan olšūnas donore ir Nīderlandes pilsones," teikts paziņojumā. "Šajā gadījumā runa nav par komerciālu surogātmaternitāti. Abas sievietes ir Jetena un Kīnana paziņas. Viņas ir ļoti priecīgas, ka varējušas palīdzēt topošajiem tēviem piepildīt sapni par kļūšanu par vecākiem."
Par Jetena un Kīnana saderināšanos tika paziņots 2024. gada novembrī.
"Būt par surogātmāti man ir patiesi īpašs veids, kā palīdzēt mūsu dārgajiem draugiem piepildīt viņu sapni," sacīja surogātmāte Liza.
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Jetens dzimis 1987. gadā Vehelā, Nīderlandes dienvidos. Vēlāk viņš studēja vadībzinības Neimegenas Vadības augstskolā, pēc tam sāka karjeru uzņēmumā "ProRail", kas atbild par Nīderlandes dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanu.
2017. gadā Jetens tika ievēlēts Nīderlandes parlamenta Pārstāvju palātā no partijas D66, bet vēlāk ieņēma klimata un enerģētikas politikas ministra amatu bijušā premjerministra Marka Rites, kurš pašlaik ir NATO ģenerālsekretārs, valdībā.
2025. gada oktobrī Jetena pārstāvētā partija D66 uzvarēja parlamenta vēlēšanās. Šā gada februārī amatā stājās mazākuma koalīcijas valdība, un Robs Jetens kļuva par jaunāko premjerministru Nīderlandes vēsturē.