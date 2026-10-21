Lille pēc 17. oktobra grautiņiem
Vairāku nedēļu ilgušie skolēnu protesti Francijā 17. oktobrī pārauga masveida grautiņos. Lūk, kādas ir ir grautiņu sekas Lilles pilsētā.
Francijas studenti un uzņēmēji Jauns.lv pauž pārdomas par protestiem valstī. FOTO, VIDEO
Pēc plašajiem 17. oktobra grautiņiem Francijā tirgotāji vēl atkopjas no pieredzētā, un daudzu veikalu izsistos skatlogus šobrīd sedz skaidu plāksnes. Tikmēr skolu blokāžu dēļ vairākās izglītības iestādēs mācības klātienē nenotiek jau trešo nedēļu, un ne visi studenti par šo lēmumu ir sajūsmā.
Nākamajā rītā pēc grautiņiem Francijā daudzi uzņēmēji savās tirdzniecības vietās saskārās ar skarbu ainu — izsistiem skatlogiem, izlaupītām precēm un izdemolētām telpām. Kāds veikala īpašnieks Jauns.lv neslēpj sarūgtinājumu par notikušo, paužot sašutumu par to, ka izpostīts viņa veikals, lai gan tam nav nekādas saistības ar protestu iemesliem. Kāds kasieris norāda, ka vandaļi bija centušies ielauzties arī „viņa” veikalā, tomēr policija viņus apturēja.
Un kopumā jāsaka, ka tirgotāju noskaņojums ir drūms — uz jautājumiem viņi atbild izvairīgi un uzstāj, ka nevēlas parādīties fotogrāfijās. Kāds veikala vadītājs nosaka, ka protesti nav beigušies un „tirgotāji raizējas par to, ka kreisie radikāļi pēc publikācijām varētu mobilizēt vandāļus jauniem uzbrukumiem”.
Parīze pēc grautiņiem, 20.10.2026
Parīze atkopjas pēc plašajiem grautiņiem 17. oktobrī.