Traģisks negadījums Ēģiptes kūrortā: gājis bojā 11 gadus vecs zēns no Krievijas
Traģēdija Ēģiptes kūrortā Šarm eš Šeihā piemeklējusi kādu ģimeni no Krievijas. Atpūta pieczvaigžņu viesnīcā beigusies ar 11 gadus veca zēna nāvi pēc tam, kad viņš izkritis no šūpuļtīkla un uzkritis uz elektrības vada, kas atradies zem sprieguma. Palīdzēt zēnam steidzies arī viņa draugs, kurš pats guvis elektriskās strāvas triecienu un nogādāts intensīvās terapijas nodaļā.
Kā vēsta Polijas medijs “Onet”, atsaucoties uz Krievijas mediju “Life.ru”, traģiskais negadījums noticis 14. oktobrī viesnīcas “Swissotel Sharm El Sheikh” teritorijā Ēģiptes kūrortā Šarm eš Šeihā.
11 gadus vecais zēns no Maskavas atpūtās kopā ar ģimeni. Kā ziņo “Life.ru”, bērns izkritis no šūpuļtīkla un uzkritis uz elektrības vada, kas atradies zem koka tieši uz zāliena. Vads bijis zem sprieguma, un zēns saņēmis nāvējošu elektriskās strāvas triecienu.
Zēna draugs mēģinājis viņam palīdzēt un atraut no elektrības vada, taču arī pats saņēmis strāvas triecienu. Otrs bērns nogādāts slimnīcā, kur ievietots intensīvās terapijas nodaļā.
A child from Moscow was electrocuted at a five-star hotel in Egypt The boy was on holiday with his family. He fell from a hammock onto a live electrical cable lying directly in the grass beneath a tree and suffered a fatal electric shock. His friend, who tried to help him, was also electrocuted and taken to intensive care.— NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2026
Krievijas vēstniecība apstiprina bērna nāvi
11 gadus vecā Krievijas pilsoņa nāvi apstiprinājusi Krievijas vēstniecība Kairā. Tā informējusi, ka ģenerālkonsulāts sadarbojas ar Ēģiptes varasiestādēm un sniedz palīdzību bojāgājušā zēna ģimenei.
“Saistībā ar 14. oktobrī Šarm eš Šeihā notikušo traģisko negadījumu, kurā gāja bojā nepilngadīgs Krievijas pilsonis, informējam, ka Krievijas ģenerālkonsulāts risina nepieciešamos jautājumus sadarbībā ar vietējām varasiestādēm,” teikts vēstniecības paziņojumā.
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Konsulāta darbinieki palīdz zēna vecākiem sagatavot dokumentus, kas nepieciešami bērna mirstīgo atlieku nogādāšanai Krievijā. Iestāde uztur kontaktus arī ar Ēģiptes prokuratūru un citām valsts institūcijām.