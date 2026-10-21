Reizēm minūte var ilgt 61 sekundi. Skaidrojam, kā tas iespējams
Lai gan ikdienā esam pieraduši, ka minūtē ir 60 sekundes, izrādās, ka reizēm tā var ilgt arī 61 sekundi. Šādu papildu sekundi dēvē par garo jeb lieko sekundi, un tā tiek izmantota, lai saskaņotu atomu pulksteņu laiku ar Zemes rotāciju. Kāpēc šāda korekcija ir nepieciešama, kā tā darbojas un kāpēc zinātnieki nolēmuši mainīt līdzšinējo sistēmu?
Kā vēsta Beļģijas Sabiedriskais medijs, šādu papildu sekundi dēvē par garo jeb papildu sekundi. Pēdējo reizi tā tika pievienota 2016. gada 31. decembrī, un kopš 1972. gada šāda korekcija veikta 27 reizes. Šķietami niecīga sekunde var radīt problēmas datorsistēmās visā pasaulē. Tā savulaik bija nepieciešama, lai pulksteņu laiks būtu saskaņots ar Zemes rotāciju, taču mūsdienās šī korekcija var radīt sarežģījumus GPS, telekomunikāciju un citās kritiski svarīgās sistēmās.
Kāpēc pulkstenim nepieciešama papildu sekunde?
Lai gan ikdienā šķiet, ka laiks rit nemainīgi, Zemes rotācijas ātrums nav pilnīgi stabils. Savukārt starptautiskais koordinētais universālais laiks jeb UTC tiek noteikts, izmantojot ļoti precīzus atomu pulksteņus.
Lai šie divi laika atskaites veidi pārāk neatšķirtos, laika sistēmā vēsturiski tika ieviesta papildu sekunde. Tā ļauj saglabāt UTC un astronomiskā laika atšķirību mazāku par vienu sekundi.
Pirmo šādu korekciju veica 1972. gadā. Toreiz precīza laika saskaņošana bija būtiska arī navigācijā - pirms satelītnavigācijas sistēmu plašas izplatības jūrnieki orientējās pēc zvaigznēm un izmantoja dažādus radio navigācijas līdzekļus.
Viena sekunde var radīt lielas problēmas datoriem
Mūsdienās laika precizitāte ir svarīga ne tikai cilvēkiem, kuri vēlas zināt, cik ir pulkstenis. Miljoniem ierīču un datorsistēmu visā pasaulē ir jādarbojas pēc saskaņota laika.
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GPS un citas satelītnavigācijas sistēmas izmanto precīzus laika mērījumus, lai noteiktu atrašanās vietu. Telekomunikāciju tīkliem nepieciešama ierīču sinhronizācija, bet finanšu sistēmām - precīzi darījumu laika zīmogi un to secība.
Papildu sekundes ieviešana var radīt kļūdas programmatūrā, kas nav pielāgota šādai izmaiņai. Problēmas var skart arī datu reģistrēšanu un laika sinhronizācijas pakalpojumus.
Tāpēc speciālisti jau gadiem apspriež, vai ieguvums no laika saskaņošanas ar Zemes rotāciju joprojām atsver riskus, ko rada šī korekcija.
Vai papildu sekunde tiks atcelta?
Starptautiskā sabiedrība jau ir pieņēmusi lēmumu mainīt pašreizējo pieeju. Starptautiskās Svaru un mēru ģenerālkonferences 2022. gada rezolūcijā noteikts, ka līdz 2035. gadam vai agrāk jāpalielina pieļaujamā atšķirība starp UTC un laiku, kas raksturo Zemes rotāciju. Tas ļaus nākotnē ilgāk iztikt bez papildu sekunžu ieviešanas.
Tas nenozīmē, ka pulksteņi pēkšņi sāks rādīt nepareizu laiku. Mērķis ir pilnveidot starptautisko laika standartu, lai digitālās sistēmas varētu darboties nepārtraukti un paredzami, vienlaikus saglabājot iespēju sekot līdzi atšķirībai starp atomlaiku un Zemes rotāciju.
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Vai laika atšķirība kādreiz varētu sasniegt stundu?
Atšķirība starp atomlaiku un Zemes rotācijas laiku var pakāpeniski pieaugt, ja vairs netiek veiktas regulāras korekcijas. Tomēr tas nenotiktu pēkšņi - šādas izmaiņas ir ļoti lēnas, un runa ir par ilgstošu procesu.
Precīzs laiks ir viens no mūsdienu tehnoloģiju darbības pamatiem. Pat ja cilvēks ikdienā vienas sekundes starpību, visticamāk, nepamanītu, globālajām datorsistēmām tā var būt izšķiroša.