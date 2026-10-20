Pie Dobropiļļas izveidojusies "nāves taka": ceļš nosēts ar kritušo okupantu ķermeņiem
Netālu no Dobropiļļas, par kuras ieņemšanu Krievijas diktators Vladimirs Putins izplatījis nepatiesus apgalvojumus, atklāta "nāves taka", kas nosēta ar desmitiem kritušu Krievijas karavīru ķermeņu.
Krievijas karaspēks cieš milzīgus zaudējumus pie Dobropiļļas, par kuras ieņemšanu vēl pirms dažām dienām nepatiesi paziņoja Krievijas diktators Vladimirs Putins.
Pilsētas pievārtē izveidojusies tā dēvētā "nāves taka", pa kuru Krievijas karavīri mēģinājuši izlauzties līdz pilsētai. Tomēr šie mēģinājumi bijuši neveiksmīgi.
Iespaidīgus kadrus publiskojusi Ukrainas Nacionālās gvardes 20. brigāde "Ļubart".
Putina armija jau ilgāku laiku nelielās trieciengrupās cenšas sasniegt Dobropiļļu no okupētās Rodinskes puses. Šie mēģinājumi Krievijas spēkiem maksā milzīgus zaudējumus, jo teritoriju pilnībā kontrolē Ukrainas droni.
"Pretinieka manevrēšanas iespējas tika ierobežotas, bet tā uzbrukuma potenciāls – iznīcināts. Aptuveni 80% kājnieku, kuri mēģina pārvietoties pa šo maršrutu, iet bojā. Neraugoties uz to, Krievijas pavēlniecība turpina sūtīt kājniekus pāri atklātai teritorijai, lai virzītos Dobropiļļas virzienā," paziņoja brigādes pārstāvji.
Pēc brigādes aplēsēm, šajos uzbrukumos Krievijas bruņotie spēki zaudējuši 361 kritušu karavīru, bet vēl 229 guvuši ievainojumus.
Ukrainas dronu kamerās iemūžināta arī pati "nāves taka". Neliels zemes gabals burtiski nosēts ar kritušo Krievijas triecienvienību karavīru ķermeņiem. Šajā vietā fiksēts 41 kritušais Krievijas karavīrs.
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Situāciju komentējis pazīstamais atklāto avotu izlūkošanas (OSINT) eksperts "Playfra".
"Dobropiļļas virziens. 100 metru garā ceļa posmā uz ziemeļiem no Rodinskes izkaisīti 41 Krievijas karavīra mirstīgo atlieku ķermeņi.
Kā redzams, iezīmētais posms ir šaura vieta vismaz trijos galvenajos Krievijas karaspēka pārvietošanās maršrutos, kas ved no tā galvenā spēku koncentrācijas punkta Rodinskē.
Efektīva teritorijas kontrole ar droniem ļauj Ukrainas spēkiem šeit nodarīt pretiniekam ievērojamus zaudējumus, lai gan šis rajons atrodas tā dēvētajā sarkanajā zonā," norādīja eksperts.