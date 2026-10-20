Strelkovs no cietuma aicina gāzt Putinu un visu režīmu: "Citas izejas nav"
Z-patriots un kara noziedznieks Igors Strelkovs (Girkins) apsūdzējis Kremļa režīmu Krievijas iznīcināšanā un faktiski aicinājis to gāzt.
Krievijas kara atbalstītājs Igors Strelkovs, kurš izcieš cietumsodu par Krievijas diktatora Vladimira Putina kritizēšanu, prognozējis Krievijai Dienvidslāvijas likteni. Viņš apgalvo, ka valsti gaida katastrofa, ja pašreizējais režīms saglabās varu Kremlī.
Strelkova vēstuli publicējuši viņa atbalstītāji.
Strelkovs ir pārliecināts, ka attiecību uzlabošanās ar ASV Krieviju neglābs. Gluži pretēji – tā dēvētais "saniknotais patriots" saskata pazīmes, kas liecina par Krievijas situācijas pasliktināšanos karā.
"Vēroju kārtējo valsts mediju uzkurināto miera gaidu vilni ar zemtekstu: "Tūlīt viss beigsies mums par labu... Tramps ir mūsu pusē, Zelenski gāzīs, Ukraina ziemā nosals un sacelsies" un tā tālāk. Tā ir visu līdzīgo propagandas kampaņu kopija, sākot jau ar 2014. gadu.
Manuprāt, situācija, maigi izsakoties, nebūt nav tik rožaina. Patiesībā viss ir pilnīgi pretēji sludinātajai "uzvarai".
Nevis mēs, bet Kijiva ir piespiedusi mūs piekāpties.
Pretinieks faktiski ir panācis spēku līdzsvaru ar mums ne tikai frontē, kur pat taktiskajā līmenī viss "mīņājas uz vietas", bet arī spējā un iespējās dot triecienus mūsu svarīgākajiem militārās rūpniecības, enerģētikas un citiem stratēģiski nozīmīgiem objektiem dziļi aizmugurē – pat Omskā un Tjumeņā.
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Mums NAV nekādu izredžu veiksmīgi pabeigt šo karu. Pie pašreizējās Kremļa vadības – pilnīgi noteikti," rakstīja Strelkovs.
Viņš asi kritizējis Putinu un visu viņa izveidoto varas vertikāli, nosaucot to par "apbrīnojami nekompetentu".
Pēc Strelkova domām, režīms vairs nespēs neko izdarīt, lai mainītu kara gaitu. Viņš ir pārliecināts, ka jauna mobilizācija Krievijai kļūtu par katastrofu.
Kopumā Strelkovs uzskata, ka Krievija virzās pa Dienvidslāvijas ceļu, proti, pretī sabrukumam.
"Kāda gan no tā visa mums var būt izeja? Vairs nekāda. Vismaz tik ilgi, kamēr pašreizējā varas vertikāle saglabāsies nemainīga un tās priekšgalā paliks tās pašas personas," secinājis Strelkovs.
No diversantu bandu vadoņa līdz apsūdzībām "ekstrēmismā"
Krievijas tiesa bijušajam krievu diversantu bandu vadonim Krimā un Donbasā Igoram Girkinam (Strelkovam) lietā par aicinājumiem uz ekstrēmistisku darbību piesprieda četrus gadus cietumā.
Lieta pret Girkinu tika ierosināta saistībā ar diviem ierakstiem platformā "Telegram", kuros Federālais drošības dienests (FSB) saskatīja aicinājumus uz ekstrēmismu. Strelkovs savu vainu noliedz.
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Avarējušās "Malaysia Airlines" lidmašīnas atlūzas, starp kurām ir cilvēku mirstīgās atliekas
Jāpiebilst, ka Girkins Hāgas apgabaltiesā tika notiesāts lietā par Malaizijas aviolainera notriekšanu Donbasā, 2022. gada 17. novembrī viņam aizmuguriski piespriests mūža ieslodzījums. 2014. gada 17. jūlijā Krievijas iesūtītie separātisti Donbasā ar raķeti notrieca "Malaysia Airlines" pasažieru lidmašīnu, nogalinot visus 283 pasažierus, galvenokārt Nīderlandes pilsoņus, un 15 apkalpes locekļus. Notikušā versijas Krievijas amatpersonas, "speciālisti" un propagandisti mainīja kā zeķes, lai "pierādītu" Ukrainas vainu.
2014. gada martā Girkins ar "brīvprātīgajiem" piedalījās Krimas aneksijā, bet naktī uz 11. aprīli vadīja Krievijas kaujinieku uzbrukumu Slovjanskas pilsētai Donbasā, uzsākot asiņaino karu. Separātistu izveidotajā "Doneckas tautas republikā" viņš bija aizsardzības ministrs, kā arī Doneckas kara komendants. 2014. gadā Girkinu padzina no ministra amata un viņš pārcēlās uz Maskavu.
Girkins aktīvi atbalstījis Krievijas 2022. gada 24. februāra iebrukumu Ukrainā, bet arī kritizējis armiju un valsts vadību par, viņaprāt, nepietiekami agresīvu karadarbību. 2023. gada 21.jūlijā viņš tika aizturēts un apsūdzēts "ekstrēmismā".