Par “Starlink” antenu dedzināšanu Bulgārijā meklē divus Vācijas pilsoņus
Bulgārijas varasiestādes ir izdevušas Eiropas apcietināšanas orderus diviem 19 gadus veciem Vācijas pilsoņiem, kuri tiek apsūdzēti "Starlink" satelītantenu dedzināšanā netālu no Sofijas. Šis ir kārtējais incidents aizdomīgu sabotāžas aktu sērijā pret satelītu infrastruktūru Eiropā.
Kā ziņo Bulgārijas valsts ziņu aģentūra BTA, Sofijas pilsētas tiesa apmierinājusi prokuratūras lūgumu par abu jauniešu apcietināšanu. Vīriešiem 14. oktobrī aizmuguriski uzrādītas apsūdzības, un notiesāšanas gadījumā viņiem draud no trim līdz 12 gadiem cietumā. Saskaņā ar Vācijas privātuma aizsardzības likumiem, Vācijas medijos aizdomās turamie identificēti tikai ar iniciāļiem – S.I. un T.B. Viņu pašreizējā atrašanās vieta Vācijas varasiestādēm nav zināma.
Ieradās no Serbijas
Saskaņā ar prokuratūras sniegto informāciju, 9. oktobrī jaunieši aizdedzināja astoņas "Starlink" antenas "Plana Teleport" sauszemes satelītsakaru stacijā, kas atrodas apmēram 30–40 kilometrus uz dienvidaustrumiem no Bulgārijas galvaspilsētas.
Aizdomās turamie Bulgārijā ieradās 9. oktobrī plkst. 17.37 no Serbijas puses caur Kalotinas robežkontroles punktu automašīnā ar Vācijas reģistrācijas numura zīmēm, robežsargiem apgalvojot, ka ir tūristi. Aptuveni plkst. 22.25 vīrieši, sejas aizseguši ar maskām un rokās uzvilkuši cimdus, esot aizdedzinājuši antenas. Pēc BTA ziņotā, trīs antenas tika pilnībā iznīcinātas, divas daļēji bojātas, bet vēl trīs cieta nedaudz. Jau neilgi pirms pusnakts, plkst. 23.55, abi "tūristi" caur to pašu robežpunktu atgriezās Serbijā.
Aizdomās turamo advokāti gan apstrīd identifikāciju, norādot, ka izmeklētāji ir precīzi identificējuši automašīnu, taču ne cilvēkus tajā. Tiesa šos iebildumus noraidīja, tomēr aizstāvība spriedumu plāno pārsūdzēt.
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Kārtējais incidents Eiropā
Šis ir kārtējais incidents aizdomīgu sabotāžas aktu sērijā pret satelītu infrastruktūru Eiropā, tostarp Polijā un Lietuvā, saasinoties bažām par Krievijas hibrīdkara kampaņas izvēršanos. 23. septembrī ugunsgrēks sabojāja "Starlink" sauszemes stacijas antenas un ģeneratoru Polijā, uz dienvidiem no Varšavas. Šī stacija, ko pārvalda Polijas valsts operators "Exatel", palīdz nodrošināt interneta piekļuvi Centrālajā un Austrumeiropā, tostarp Ukrainā. Vācijas varasiestādes aizdomās turamos šajā lietā aizturēja 13. oktobrī, un Varšava uzskata, ka aiz uzbrukuma stāv Krievijas izlūkdienesti.
Polijas premjerministrs Donalds Tusks nesen atkārtoti brīdināja, ka Krievija pirms Ziemassvētkiem varētu pastiprināt hibrīduzbrukumus un sabotāžas aktus pret Poliju un Baltijas valstīm, īpaši vēršoties pret robežām un dzelzceļa līnijām, pa kurām Ukrainai tiek piegādātas vitāli svarīgas preces.
Līdzīgi incidenti reģistrēti arī tepat kaimiņos. Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs pagājušās nedēļas izskaņā paziņoja, ka naktī mēģināts aizdedzināt noliktavu, kurā glabājās "Starlink" aprīkojums, taču uzbrukums izjaukts, pateicoties drošības dienestu laicīgam brīdinājumam.
Ukrainas problēmas ar "Starshield"
Fiziskie uzbrukumi infrastruktūrai Eiropā sakrīt ar "Starlink" darbības traucējumiem pašā Ukrainā, kas radījuši spriedzi attiecībās ar ASV. Naktī uz 14. oktobri uzņēmums "SpaceX" veica izmaiņas militārās "Starshield" sistēmas iestatījumos, kas būtiski traucēja Ukrainas dronu operācijas frontē.
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Kaut arī Īlons Masks apgalvoja, ka ātruma ierobežojumus termināļiem esot noteikuši ASV militāristi un ASV prezidents Donalds Tramps, Tramps šādus apgalvojumus noliedzis.
Pirmdien Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apstiprināja, ka Ukrainas vienības dažādos frontes sektoros turpina zaudēt satelīta savienojumu brīžos, kad pārvietošanās ātrums sasniedz 130–160 kilometrus stundā. Reaģējot uz situāciju, ASV Pārstāvju palātas loceklis, republikānis Braiens Ficpatriks brīdinājis – ikviens, kurš mēģinās ierobežot Ukrainas piekļuvi "Starshield" tīklam, tiks saukts pie atbildības, solot pilna mēroga izmeklēšanu un pat budžeta samazinājumus.